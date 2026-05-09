SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em momento de queda de desempenho na temporada, João Fonseca acumulou neste sábado (9) sua terceira derrota consecutiva. O brasileiro de 19 anos cometeu muitos erros em sua estreia no ATP 1000 de Roma e foi superado pelo sérvio Hamad Medjedovic, de 22, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/1).

O carioca, 29º colocado no ranking do tênis, saiu na frente, fechando o primeiro set com uma quebra. Na segunda parcial, desperdiçou cinco oportunidades de quebra e viu o adversário aproveitar a sua. Na gangorra da partida, o sérvio, 67º na lista da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) ganhou moral.

Aí, o embate ficou tenso. Medjedovic chegou a abrir duas quebras de vantagem e começou a trocar provocações com a barulhenta torcida brasileira presente na arquibancada. Desconcentrado, desperdiçou um "match point" quando sacava em 5/4 e permitiu que Fonseca renascesse no confronto.

Foi a vez de João se irritar. Se os torcedores brasileiros faziam barulho entre os saques do Medjedovic, o próprio sérvio resolveu falar entre os serviços do adversário. Nesse cenário de tensão, foi o europeu quem se impôs no tie-break. Após o 7/1, pediu silêncio do público e fez um gesto de boa noite.

Até as quedas seguidas, Fonseca vinha de ótimas semanas no circuito, com um alto nível. Em Indian Wells, Miami e Monte Carlo, só perdeu para os três primeiros do ranking. Em Munique, caiu diante do sexto colocado, o norte-americano Ben Shelton, nas quartas de final. E não venceu mais. Na estreia em Madri, perdeu para o espanhol Rafael Jodar, então 31º do mundo.

Com a eliminação rápida em Roma, o brasileiro João corre o risco de perder posições. Ele terá uma semana para treinamento antes do ATP 500 de Hamburgo. A competição na Alemanha será a última na sequência em quadras de saibro que antecede o Aberto da França, tradicional torneio da série Grand Slam realizado no complexo de Roland Garros, em Paris.