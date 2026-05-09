SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol no último minuto, Coritiba e Internacional empataram por 2 a 2, neste sábado (9), no estádio Couto Pereira, em confronto pela 15ª rodada do Brasileirão Série A.
Lavega abriu o placar pelo Inter e viu Borré empatar o duelo com lambança da zaga. O Coxa ficou novamente na frente com lei do ex de Rodrigo Moledo, mas Felix Torres empatou para o Inter nos acréscimos e ajudou a equipe a levar um ponto para o sul.
Com o resultado, o Coxa soma agora 20 pontos, enquanto o Colorado possui dois a menos, com 18.
As equipes voltam a campo nesta semana, pela Copa do Brasil: o Inter recebe o Athletic-MG na terça-feira (12), às 19h30 (de Brasília). Já o Coritiba enfrenta o Santos, também atuando em casa, ao mesmo horário no dia seguinte.
PRIMEIRO TEMPO
Coxa abriu o placar aos 28 minutos! Josué fez lançamento incrível para Lavega, que teve o trabalho de apenas finalizar no canto esquerdo de Rochet e balançar as redes.
Nos acréscimos, um desvio quase causou o segundo do Coritiba. Vini Paulista arriscou de fora da área, a bola explodiu em Victor Gabriel e deixou Rochet rendido, mas o chute saiu pela linha de fundo.
Quase uma entregada de Felix Torres. O zagueiro do Inter tentou chutar uma sobra de bola para longe, mas acabou furando. A jogada sobrou nos pés de Ronier, que chegou para finalizar, mas foi cortado por Victor Gabriel no último segundo.
SEGUNDO TEMPO
Torres ficou perto de empatar o duelo. O defensor desviou de cabeça dentro da pequena área, mas Rangel evitou o gol do Inter, espalmando a finalização.
Borré entrou e empatou a partida, aproveitando bobeira do Coritiba! Após sobra de bola dentro da área do Coxa, nem os zagueiros e nem o goleiro foram na jogada e acabaram deixando o atacante do Inter livre para finalizar de leve por entre as pernas de Rangel, aos 24 minutos.
Rodrigo Moledo acionou a lei do ex e marcou pelo Coxa! O zagueiro subiu na grande área aos 39 minutos para cabecear e recolocar os donos da casa na frente do placar.
Renato Marques parou no travessão. O camisa 78 recebeu de Ronier pela ala esquerda, invadiu a área e chutou forte, mas a bola explodiu na trave e o terceiro gol do Coxa não saiu.
Tabata ficou muito perto de empatar a partida. O atacante recebeu assistência de Alan Patrick e finalizou bem de fora da área, mas a bola passou raspando pela trave direita de Rangel.
Torres empatou no último minuto do acréscimo! Já aos 52 da segunda etapa, o zagueiro aproveitou rebote do goleiro Rangel e colocou para dentro das redes, igualando o placar pelo Inter.
FICHA TÉCNICA
CORITIBA 2X2 INTERNACIONAL
CORITIBA
Rangel; Tinga, Jacy, Bruno Melo e Felipe Jonatan (Fernando Sobral); Vini Paulista (Wallisson), Sebastian Gomez e Josue; Lucas Ronier, Joaquin Lavega (Moledo) e Pedro Rocha (Renato Marques). T.: Fernando Seabra.
INTER
Rochet; Allex (Vitinho), Bruno Gomes, Felix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Borré); Carbonero (Alan Patrick), Bruno Henrique (Thiago Maia), Villagra e Bernabei; Alerrandro (Bruno Tabata). T.: Pezzolano
Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Luiz Claudio Regazone
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior
Cartões amarelos: Fernando Seabra (Coritiba); Rochet, Felix Torres, Victor Gabriel (Internacional)
Gols: Lavega, aos 28'/1ºT, Borré, aos 24'/2ºT, Moledo, aos 39'/2ºT, Felix Torres, 52'/2ºT