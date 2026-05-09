SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fluminense e Vitória dividiram pontos na tarde deste sábado (9). No Maracanã, Tricolor e Rubro-Negro ficaram no empate por 2 a 2, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

John Kennedy e Serna marcaram pelos donos da casa, enquanto Renato Kayzer e Renê, pelo lado baiano.

Durante o segundo tempo, a torcida do Flu entoou cantos de 'burro' contra o técnico Luis Zubeldía. Ao fim do jogo, as arquibancadas ampliaram as vaias.

O próximo compromisso do Fluminense é na quinta-feira, contra o Operário, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Na ida, disputada no Paraná, empate em 0 a 0.

O Vitória, enquanto isso, volta a campo no mesmo dia, contra o Flamengo, também pela copa. Time de Salvador perdeu por 2 a 1, na Bahia, na ida.

LANCES IMPORTANTES

Nada. Após tabela com Renê, Lucho Acosta ganhou espaço e invadiu a grande área. Antes de finalizar a jogada, foi derrubado pela marcação baiana e pediu pênalti. Árbitro nada marcou.

Uhh! A pressão na saída de bola do Fluminense deu resultado, e Samuel Xavier conseguiu recuperar a posse já no campo de ataque. Na sequência, a equipe carioca acelerou a jogada com passes rápidos até Lucho Acosta servir Nonato na entrada da área. O volante finaliza, mas é travado, e a bola sai pela linha de fundo tirando tinta da trave.

Para fora. Renato Kayzer avança pela esquerda e encontra Baralhas na entrada da área. O volante domina, ajeita o corpo e finaliza, mas manda pela linha de fundo, com perigo.

Linda jogada. Acosta acionou Nonato de letra, e Savarino recebeu bola enfiada na ponta. O atacante finalizou forte, mas Luan Cândido apareceu no momento certo para travar e mandar para fora.

1 a 0! O Fluminense abriu o marcador com John Kennedy. Após cobrança de escanteio de Savarino, a bola sofreu um desvio dentro da área e ficou viva para o atacante, que aproveitou a sobra para mandar, à queima-roupa, para o fundo das redes. Placar aberto no Maracanã.

Quase de letra! Lucho Acosta deu belo drible em Edenílson antes de servir John Kennedy, dentro da área. O atacante tentou a finalização de letra, mas Lucas Arcanjo apareceu bem para evitar o gol.

Pega, Arcanjo! Savarino inverte, Soteldo recebeu na esquerda e chutou colocado. O goleiro fez grande defesa para salvar o Vitória.

1 a 1! Arbitragem marcou pênalti de Alisson em cima de Luan Cândido, após o meio-campista tricolor segurar o zagueiro do Vitória dentro da grande área. Na cobrança, Kayzer bateu no canto esquerdo, deslocou Fabio e deixou tudo igual no Rio.

2 a 1! Virada no Maracanã! Em jogada individual, Renê carregou a bola desde o campo de ataque, supera a marcação e arriscou de média distância. A finalização colocada no canto não dá chances para Fábio, que viu a bola ir às redes de mansinho, rente à trave.

2 a 2! Nos acréscimos, o empate do Flu. John Kennedy briga pela jogada e encontra um ótimo lançamento para o atacante, que percebe a saída do goleiro e toca com categoria por cobertura para deixar tudo igual no placar.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 2 VITÓRIA

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Alisson, Nonato e Lucho Acosta; Savarino, John Kennedy e Soteldo. T.: Luís Zubeldía

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenílson, Caíque, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor, Martínez; Renê e Kayzer. T.: Jair Ventura

Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Riquelme, Alisson (Fluminense); Ramon, Renato Kayzer (Vitória)

Gols: John Kennedy 36'/1°T, Serna 46'/2°T (FLU); Renato Kayzer PÊN 17'/2°T, Renê 21'/2°T (VIT)