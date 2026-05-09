SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians pode ter surpresas no meio de campo para o clássico contra o São Paulo. A bola rola neste domingo (10), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O técnico Fernando Diniz fez três testes no meio de campo do Corinthians neste sábado: Matheus Pereira, Carillo e Alex Santana.

A definição da vaga deve ser uma decisão de última hora, já neste domingo.

O 'vácuo' no setor se dá em meio às ausências forçadas de Allan e André. O primeiro tomou o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol, enquanto o cria da base segue cumprindo suspensão pelo cartão vermelho contra o Vasco.

Um provável Corinthians para o clássico tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (Matheus Pereira ou Alex Santana), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto.