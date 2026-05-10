SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida do Santos contra o Red Bull Bragantino, que será disputada neste domingo (10), às 18h30 (de Brasília), será a última de Neymar na Vila Belmiro antes da divulgação da lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo.
O craque do Santos vive reta finalíssima para convencer Carlo Ancelotti a ser chamado para o mundial deste meio de ano. A convocação será realizada no dia 18 de maio.
Até lá, Neymar terá apenas três partidas com a camisa do Peixe: uma contra o Red Bull Bragantino e duas contra o Coritiba ?uma pela Copa do Brasil, fora, e outra pelo Brasileirão, em casa.
O segundo embate contra o Coxa, no entanto, terá o Santos como mandante, mas em Itaquera, e não na Vila Belmiro. O clube aproveitará que não há jogos de nenhum dos três grandes na capital no próximo final de semana e levará o embate à Neo Química Arena.
O momento do Peixe está longe de ser tranquilo. No Brasileirão, o elenco comandado por Cuca iniciou a rodada apenas na 16ª colocação, com 15 pontos, uma posição acima da zona de rebaixamento.
Na Copa Sul-Americana, o cenário também é delicado. O clube ainda não venceu na competição continental e soma apenas três pontos em quatro rodadas, ocupando a lanterna do Grupo D - foram três empates e uma derrota até aqui, sequência que colocou o time atrás de San Lorenzo, Deportivo Cuenca e Deportivo Recoleta.
O primeiro ato dessa sequência tripla acontece a partir das 18h30 (de Brasília) de hoje. O adversário do Santos ocupa a 7ª posição na tabela.