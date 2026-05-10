SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo chega, justamente em seu momento mais estável sob o comando de Roger Machado, para a semana mais decisiva desde a crise vivida após a derrota para o Vasco, em São Januário.

Sem perder há cinco jogos, o treinador viu a pressão diminuir nos últimos dias, mas terá pela frente dois compromissos capazes de mudar novamente o clima no clube.

Desde o revés no Rio de Janeiro, quando Roger mais ficou pressionado no cargo, o São Paulo engatou uma sequência positiva. Além das cinco partidas sem derrotas, incluindo compromissos pela Copa Sul-Americana disputados com equipe mista, o Tricolor não sofreu gols na competição continental, segue no G4 do Brasileirão e ainda venceu o primeiro duelo contra o Juventude pela quinta fase da Copa do Brasil.

A sequência ocorre em um momento longe do Morumbis ?desde a vitória sobre o Juventude, no dia 21 de abril. Na ocasião, mesmo com o triunfo, o comandante foi alvo de vaias antes, durante e depois da partida, no momento de maior desgaste com a torcida. Longe de casa, que recebeu shows nas últimas semanas, o time conseguiu resultados consistentes e diminuiu a turbulência interna.

Agora, o cenário pode mudar rapidamente. Neste domingo, o São Paulo enfrenta o Corinthians, às 18h30, na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O estádio em Itaquera é, historicamente, um problema para o Tricolor: desde 2014, o clube venceu apenas uma vez no local - em 2024, sob o comando de Thiago Carpini, por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista ?somando ainda oito empates e 11 derrotas.

Na sequência, o São Paulo encara o Juventude, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A classificação é tratada como fundamental internamente, tanto pelo peso esportivo e financeiro quanto pelo impacto no ambiente político e na confiança da torcida.

Um possível Tricolor para o clássico tem: Rafael; Cédric Soares, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira.