SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Reintegrado ao elenco do Corinthians, o volante Alex Santana pode ganhar minutos justamente contra um clube que descartou sua contratação no início da temporada.

Adversário deste domingo (10), o São Paulo recebeu o nome do jogador em janeiro. Na época, a diretoria corintiana tentou envolvê-lo em uma possível troca por Alisson, hoje no Fluminense.

A comissão técnica são-paulina, então comandada por Hernán Crespo, não demonstrou interesse em Alex Santana. O volante treinava separadamente do elenco profissional do Corinthians por decisão do então técnico Dorival Júnior.

A saída de Dorival, porém, mudou o cenário do jogador no clube alvinegro.

OPÇÕES NO MEIO

Reintegrado ao grupo principal por Fernando Diniz, Alex Santana voltou a receber oportunidades. Ele ganhou minutos na derrota para o Mirassol, no último fim de semana, ao entrar no lugar de Breno Bidon.

O volante também foi testado entre os titulares no treinamento deste sábado, véspera do Majestoso.

Alex Santana disputa uma vaga no meio-campo com Carrillo e Matheus Pereira. Cada um dos jogadores participou de uma parte da atividade comandada por Fernando Diniz.

A opção no setor se dá pelas ausências forçadas de Allan e André. O primeiro tomou o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol, enquanto o cria da base segue cumprindo suspensão pelo cartão vermelho contra o Vasco.

Um provável Alvinegro para o clássico tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (Matheus Pereira ou Alex Santana), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto.