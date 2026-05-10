SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O clássico entre Barcelona e Real Madrid, que acontece às 16h (de Brasília) deste domingo, no Camp Nou, traz muita coisa em jogo. Além de poder garantir o título do Campeonato Espanhol, o time catalão visa conquistar um feito inédito no duelo com o rival.

O Barcelona nunca se consagrou campeão de La Liga em um jogo direto contra o Real Madrid. Todos os 28 títulos conquistados pelo Barça até agora vieram em partidas contra outras equipes, mas isso pode mudar hoje - para isso, um empate já é suficiente.

O Barça tem 11 pontos de vantagem sobre o Real na liderança da tabela: 88 contra 77. Após a partida de hoje, cada equipe terá apenas mais três jogos ?ou seja, 9 pontos em disputa. Se vencer ou empatar, o Barcelona manterá a distância em 11 ou mais pontos e será o campeão.

Para os madrilenhos, apenas a vitória interessa. Caso triunfe na casa do rival, o Real ficará 8 pontos atrás dos catalães, precisará vencer seus três últimos jogos e ainda torcer para o Barça perder todos. Mesmo que o time de Hansi Flick perca hoje, ainda será campeão se alcançar os 89 pontos, já que o Real não consegue igualar o número de vitórias - 29 contra 24 antes da partida deste domingo.

A missão é ainda mais difícil pela força do Barcelona no Camp Nou. Na temporada 2025/26 de La Liga, a equipe venceu todos os 17 duelos que fez até agora como mandante.

CRISE NO RIVAL

A conquista do título espanhol em cima do Real Madrid também pode fazer com que o Barça agrave ainda mais a crise de seu rival. Após a eliminação na Liga dos Campeões, a torcida passou a criticar o elenco, que foi cobrado pelo presidente Florentino Pérez ?este pode ser o segundo ano seguido sem títulos do Real. O Barça, por sua vez, busca o bi do Espanhol.

A crise da torcida também afetou o ambiente interno do Real. O principal foco é Mbappé, que teria se distanciado do elenco e da comissão técnica, inclusive com uma discussão com um membro da comissão. Além disso, o camisa 10 viu a torcida madrilenha criar uma petição pedindo sua saída após ele ter viajado com sua suposta namorada enquanto estava se recuperando de lesão.

Além do francês, outros nomes do elenco viveram atritos. Ceballos rompeu com o técnico Álvaro Arbeloa, pedindo para "não ter contato com o comandante", e Rudiger teria agredido o lateral Álvaro Carreras após uma discussão acalorada no treino.

Por fim, Valverde e Tchouaméni também se desentenderam, mas o resultado foi mais grave. No episódio, que teria acontecido na última quinta-feira (7), o uruguaio precisou ser levado ao hospital, sofreu um traumatismo craniano e ficará fora do clássico. O Real abriu processo interno para entender o que de fato aconteceu, mas ambos foram multados em 500 mil euros (aproximadamente R$ 2,9 milhões).

POSSÍVEIS RETORNOS

Raphinha e Mbappé podem ser novidades em campo. O brasileiro do Barça se recuperou de lesão muscular que sofreu com a seleção brasileira e ficou no banco na última partida. Já o francês do Real também deve voltar após contusão menos grave.

O principal desfalque do embate é Lamine Yamal. O jovem de 18 anos sofreu uma lesão na coxa esquerda ao cobrar um pênalti na partida contra o Celta de Vigo. Ele ficará de fora do resto da temporada do Barça e foca em se recuperar para a Copa do Mundo.