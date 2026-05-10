SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sada Cruzeiro é decacampeão da Superliga Masculina de Vôlei. O time mineiro venceu o Vôlei Renata neste domingo (10) por 3 sets a 0, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e garantiu o décimo título na competição ?e o segundo consecutivo.

O Cruzeiro teve um desempenho dominante, muito superior no primeiro set e seguro nos dois seguintes para não dar chances à equipe de Campinas e se isolar ainda mais como o time mais vencedor da Superliga.

A decisão começou como uma possibilidade de revanche para as duas equipes: isso porque o Vôlei Renata venceu o Cruzeiro em duas finais neste ano e ficou com os títulos da Copa Brasil e do Sul-Americano.

Além disso, a partida foi a reedição de outras duas finais da Superliga (de 2016 e de 2025). Em ambas os mineiros venceram o Campinas por 3 sets 1.

A partida contra o Cruzeiro determinou uma marca amarga para o Vôlei Renata na Superliga Masculina. Foi o terceiro vice-campeonato consecutivo da equipe de Campinas na competição: além das duas derrotas para os mineiros nas finais de 2025 e 2026, o Vôlei Renata havia perdido em 2024 para o Sesi Bauru.

O título alarga as expressivas marcas do Cruzeiro como maior campeão das principais competições do voleibol masculino. A Raposa é a equipe que mais venceu a Superliga Masculina (10 títulos), o Sul-Americano (11 títulos) e o Mundial (5 títulos).

O JOGO

O Cruzeiro começou dominante, abrindo 3 a 0 logo no início e ampliando a vantagem à medida que explorava os erros do Campinas. O time mineiro chegou a fazer seis pontos seguidos, chegando a 20 a 10. Com dez à frente, a Raposa administrou a vantagem e fechou a vitória no set: 25 a 14.

O segundo set, muito mais equilibrado, começou com os dois times duelando ponto a ponto. A equipe celeste até abriu boa vantagem, mas, após a recuperação do Vôlei Renata, venceu o apertado set, por 27 a 25.

No terceiro set, o Vôlei Renata até teve um bom início e segurou o ímpeto cruzeirense nos primeiros pontos. No entanto, a equipe de Minas manteve a superioridade e o ótimo volume de jogo, chegando a abrir seis pontos de vantagem, controlada pelos cruzeirenses: 25 a 21 no set final.