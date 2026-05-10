SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sada Cruzeiro dominou o Vôlei Renata, de Campinas, e conquistou neste domingo (10) a Superliga masculina de vôlei. A equipe mineira, que já havia batido a paulista na decisão do ano passado, voltou a se impor e desta vez triunfou por 3 sets a 0, parciais de 25/14, 27/25 e 25/21.

Foi o décimo título do maior vencedor da competição. O resultado interrompeu uma série de glórias do adversário na temporada. O time de Campinas foi campeão paulista, sul-americano e da Copa do Brasil.

Na partida derradeira da Superliga, no entanto, o Cruzeiro teve desempenho claramente superior. Na final em jogo único, disputada no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, contou com boas contribuições de várias peças do elenco para sufocar o rival.

Com boa distribuição do levantador Brasília, Oppenkoski foi o maior pontuador do dia, com 18 acertos. O experiente central Lucão, de 40 anos, campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, foi eleito o melhor da competição.