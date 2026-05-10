SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal venceu o West Ham por 1 a 0, neste domingo (10), no London Stadium, na capital da Inglaterra, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. O gol foi marcado por Trossard.

A vitória dos Gunners veio à base do drama e da emoção: o time de Arteta começou dominando o jogo, não aproveitou as oportunidades e perdeu o ritmo enquanto os donos da casa passaram a se impor. Porém, o gol que valeu os três pontos ao líder saiu na reta final da partida ?que ainda teve um gol do West Ham anulado após revisão do VAR nos acréscimos.

Cinco pontos separam os dois concorrentes à taça. Em busca do 14º título inglês, os Gunners têm 79 e querem voltar a ser campeões após três vice-campeonatos seguidos. Enquanto isso, o City, com 74 pontos e um jogo a menos, mira a 11º conquista na competição.

O West Ham, por sua vez, é o 18º colocado, com 36 pontos, e briga para não ser rebaixado.

Na próxima rodada, o Arsenal recebe o Burnley, no dia 18 (segunda-feira). Antes disso, na próxima quarta (13), o City encara o Crystal Palace em jogo adiado da 31ª rodada.

O JOGO

O primeiro tempo foi quase todo de domínio do Arsenal. Aos nove minutos, a melhor chance: Trussardi cabeceou para grande defesa do Hermansen. Trossard aproveitou o rebote e mandou de cabeça na trave. Após o bate e rebate, Ezé chutou em cima da marcação.

Aos 21, Rice cobrou falta fechada e Calafiori desviou de cabeça, mas Mavropanos cortou com os pés e impediu o gol dos Gunners. O West Ham reagiu e quase abriu o placar aos 44: após escapada pela direita, Castellanos recebeu cruzamento na área e cabeceou firme, mas Raya brilhou e espalmou.

Mais truncada, a etapa final teve menos chances claras, embora o Arsenal rondasse a área adversária e abusasse dos cruzamentos. O West Ham cresceu no jogo e obrigou Raya a operar um milagre aos 32: Matheus Fernandes recebeu na área e chutou firme, mas o goleiro do Arsenal saiu bem e fez grande defesa.

Quando o Arsenal menos criava, o gol salvador saiu. Aos 38, Odegaard fez bela jogada pela direita, invadiu a área e rolou para o meio, onde Trossard apareceu para completar para o fundo da rede.

O drama aumentou mais ainda no fim da partida: o West Ham chegou a marcar nos acréscimos, após bate e rebate na área e chute de Wilson. Mas, após revisão pelo VAR, o gol foi anulado por falta no goleiro Raya.