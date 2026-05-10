SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Barcelona viveu no domingo (10) uma das mais memoráveis jornadas de sua rivalidade centenária com o Real Madrid. A equipe catalã alcançou seu 29º título do Campeonato Espanhol, o primeiro deles obtido com uma vitória sobre o arquirrival: 2 a 0, gols de Rashford e Ferrán Torres.

Foi um triunfo saborosíssimo para os torcedores da formação azul-grená, que viram um domínio rapidamente estabelecido no estádio Camp Nou, em Barcelona. Os gritos de "olé" explodiram ainda no primeiro tempo, em uma festa que foi crescendo até o apito final.

Era um ingrediente nada desprezível da diversão observar o inimigo afundado na crise, em uma temporada -especialmente uma semana- de caos. Foi o segundo ano consecutivo sem título para um clube acostumado a enfileirar taças.

O Real Madrid começou a época 2025/26 com Xabi Alonso como técnico, em substituição ao vitoriosíssimo Carlo Ancelotti. Ele não conseguiu permanecer no cargo muito além da virada do ano e deu lugar a Álvaro Arbeloa, que era o treinador da equipe B.

Os problemas não se resolveram. Logo na estreia de Arbeloa, o time branco foi eliminado da Copa do Rei pelo Albacete, da segunda divisão espanhola. Na Champions League, a campanha se interrompeu nas quartas de final, com duas derrotas para o Bayern.

Enquanto os maus resultados se acumulavam em campo, ficavam evidentes os problemas de relacionamento do grupo, um caldeirão que ferveu na parte final da temporada -com questionamentos à condição do brasileiro Vinicius Junior como capitão.

Quando já não havia troféu pelo qual lutar, os jogadores passaram a lutar entre si.

Uma das brigas teve os zagueiros Carreras e Rüdiger como oponentes. E outra, de consequências mais graves, ocorrida no vestiário do centro de treinamento, envolveu Tchouaméni e Valverde, que precisou ser encaminhado a um hospital de Madri, na última quarta-feira (7).

Constrangido, o clube se viu obrigado a publicar um boletim médico que apontava "traumatismo cranioencefálico". E multou em 500 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões) cada um dos dois jogadores.

Valverde tentou minimizar a situação, dizendo que bateu acidentalmente a cabeça na mesa em uma discussão e que a internação foi apenas protocolar. Ninguém acreditou. Nesse dia, o atacante Mbappé deixou o centro de treinamento gargalhando, o que revoltou torcedores.

A torcida já estava irritada com o francês, que, em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, foi visto em um iate com a namorada, na Itália, no último fim de semana. A expectativa era de retorno contra o Barcelona, mas ele disse que a dor piorou e deixou o último treino de preparação.

Uma petição online pela saída de Mbappé já reúne milhões de assinaturas. Boa parte delas é de torcedores desgostosos do Real Madrid, que viram o clássico de domingo esperando o pior, que se concretizou.

O título, na prática, já era do Barcelona, que tinha 11 pontos de vantagem a quatro rodadas do término do Espanhol. A dúvida era se o triunfo seria matematicamente assegurado em "El Clássico", algo que só fora visto uma vez na história, na glória do Real na distante temporada 1931/32.

Antes do jogo, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao pai do técnico do Barcelona, Hansi Flick. Emocionado, ele foi abraçado pelos jogadores nas celebrações dos gols, que não demoraram a sair.

Logo aos nove minutos, Rashford bateu no ângulo uma falta sofrida por Ferrán Torres. Aos 18, em um lance de bela construção coletiva, Dani Olmo recebeu na área de Fermín López e tocou de calcanhar para Ferrán concluir.

A equipe catalã, assim, tornou-se a primeira conquistar o bicampeonato consecutivo do Espanhol desde 2019. Na atual temporada, a formação azul-grená já havia levado a Supercopa da Espanha -parou nas quartas de final da Champions League e nas semifinais da Copa do Rei.

O elenco atual conta com o brasileiro Raphinha, que vem de problemas físicos e iniciou o jogo decisivo no banco de reservas. Ele entrou no segundo tempo, no lugar de Rashford, a tempo de fazer parte da festa.