SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com direito a gol no fim, o Botafogo arrancou um empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, neste domingo (10), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Cassierra anotou o gol dos mandantes no primeiro tempo, e Arthur Cabral empatou no fim do segundo. O colombiano do Atlético chegou a 5 gols na temporada e igualou a marca de Hulk, que rescindiu com o time mineiro.
Hulk foi homenageado. Anunciado pelo Fluminense, o atacante esteve presente na Arena MRV para uma despedida: ele ganhou um patch na camisa do ex-clube e uma festa da torcida com direito a bandeirão 3D.
Os jogadores do Atlético estamparam o nome do ídolo. Todos os atletas entraram em campo com o nome do ex-camisa 7 nas costas da camisa.
Com o empate, Atlético e Botafogo chegam aos 18 pontos. Os mineiros estão em 11º, e os cariocas em 12º.
O próximo compromisso das equipes é pela Copa do Brasil em jogo eliminatório. O Atlético enfrenta o Ceará, na quarta, enquanto o Botafogo joga contra a Chapecoense na quinta.
COMO FOI O JOGO
A torcida em Belo Horizonte comemorou logo no primeiro minuto de jogo após um gol de Minda, mas a festa foi rapidamente interrompida pela marcação de impedimento no início da jogada. Cassierra, que participou do lance no último passe, foi o responsável por retomar a comemoração. O atacante colombiano apareceu na hora certa na área para pegar a bola livre e abrir o placar na metade da etapa.
No segundo tempo, a equipe visitante voltou melhor e passou a encaixar ataques. Na primeira grande chance carioca, Danilo bateu de primeira no escanteio cobrado por Matheus Martins. A bola desviou em Mateo Ponte na cara do gol e pegou na trave.
A resposta do Atlético foi poucos minutos depois com Cuello. O argentino cabeceou firme para o chão na bola levantada por Renan Lodi, mas o goleiro espalmou em uma defesa complicada.
O Botafogo fez valer os momentos de superioridade na partida e arrancou o ponto em Belo Horizonte com Arthur Cabral em um dos últimos lances do time carioca. Marçal transformou uma cobrança de lateral em jogada ofensiva e Arthur Cabral mandou para o gol.
ATLÉTICO-MG
Everson, Natanael, Ivan Roman (Vitor Hugo), Junior Alonso, Renan Lodi, Tomás Perez, Maycon, Bernard (Alexsander), Cuello, Cassierra, Minda (Cissé). Técnico: Eduardo Domínguez.
BOTAFOGO
Neto, Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza, Alex Telles (Marçal), Newton (Montoro), Edenílson (Kadir), Medina, Danilo, Arthur Cabral, Matheus Martins (Barrera). Técnico: Franclim Carvalho
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
Arbitragem: Ramon Abatti Abel
Assistentes: Neuza Inês Back e Henrique Neu Ribeiro
VAR: Diego Pombo Lopez
Cartões amarelos: Alex Telles, Mateo Ponte (BOT)
Gols: Cassierra (22'/1ºT), Arthur Cabral (44'/2ºT)