SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo que começou com 1h40 de atraso, Palmeiras e Remo ficaram no empate por 1 a 1, no Mangueirão, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Alef Manga abriu o placar para o Remo no início do jogo, mas Sosa empatou ainda no primeiro tempo. O Palmeiras jogou com um a mais desde os 24 minutos da etapa final e teve um gol anulado por mão de Flaco López já nos acréscimos.
A partida, que estava marcada para começar às 16h (de Brasília), teve início às 17h38. A chuva em Belém encharcou o gramado do Mangueirão, e o árbitro adiou o começo do jogo.
Esta foi a última partida do gancho de Abel Ferreira no Brasileirão. Contra o Remo, o técnico cumpriu seu sétimo jogo suspenso no campeonato nacional. Ele pode voltar na 16ª rodada, contra o Cruzeiro, no próximo sábado (16).
O empate é ruim para o Palmeiras, que pode ver o Flamengo se aproximar na liderança da tabela. O time paulista fica com 34 pontos e o clube carioca, que tem 27, pode diminuir a distância caso vença o Grêmio. Já o Remo segue na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com 12 pontos.
O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (13), pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil -o clube visita o Jacuipense depois de ter vencida na ida por 3 a 0. O Remo também faz o jogo de volta no mesmo dia e tem a vantagem de ter vencido o Bahia por 3 a 1 na ida.
DILÚVIO E ATRASO
A partida entre Remo e Palmeiras, que estava marcada para começar às 16h (de Brasília), começou com atraso de mais de 1h30 devido à forte chuva em Belém. Perto do horário inicial do jogo, o gramado do Mangueirão estava dominado por poças e, após análise do árbitro Rodrigo Rafael Klein, o início foi adiado. Após uma reavaliação às 16h50, o campo apresentou melhores condições, e o jogo teve início apenas às 17h38.
O confronto deste domingo também foi o último no qual Abel Ferreira esteve ausente por suspensão. Contra o Remo, o técnico português cumpriu o último dos 7 jogos de gancho que pegou do STJD -a punição foi válida apenas no torneio nacional. Sem o comandante, o auxiliar João Martins esteve à frente do Palmeiras, manteve o time na liderança e ficou invicto no período: foram 4 vitórias e 3 empates.
COMO FOI O JOGO
Depois do atraso, o confronto finalmente teve início, e o Remo abriu o placar logo no segundo minuto. Após cobrança de lateral de Mayk, Gustavo Gómez afastou, Zé Welison disputou com Sosa, e a bola chegou em Yago Pikachu, que deu lindo passe de primeira para Alef Manga. Da entrada da área, o atacante bateu no contrapé de Carlos Miguel e fez 1 a 0. Os mandantes seguiram ligados depois do gol e levaram perigo mais duas vezes, com Patrick e Jajá.
Após errar muitos passes nos primeiros 15 minutos, o Palmeiras se achou no jogo, ficou mais com a bola e, depois de perder algumas chances, chegou ao empate. Aos 23 minutos, Patrick errou passe para Mayk, e Allan foi rápido para tomar a bola. Com a defesa do Remo desarrumada, o jovem do Palmeiras deixou com Sosa, que bateu de fora da área e contou com desvio em Tchamba para fazer 1 a 1.
O time visitante seguiu melhor após o empate e teve chances com Allan e Flaco López. No entanto, o Remo conseguiu esfriar um pouco o jogo. Até o fim do primeiro tempo, o Leão Azul pediu pênalti em lance que a bola pegou na mão de Marlon Freitas dentro da área, enquanto Arias exigiu boa defesa de Marcelo Rangel pelo lado palmeirense.
A etapa final começou melhor para o Remo, que quase conseguiu o segundo gol. Após receber de Jajá, Patrick fez ótima jogada, disparou pelo e, dentro da área, bateu rasteiro para defesaça de Carlos Miguel. Logo em seguida, Tchamba cruzou da linha de fundo, e Marcelinho apareceu na pequena área para cabecear no travessão -a bola antes de ser afastada por Jefté.
O jogo voltou a esfriar depois dos minutos iniciais do segundo tempo, e o Remo ficou com um a menos aos 27 minutos. Zé Ricardo acertou com o joelho nas costas de Andreas Pereira sem bola. Inicialmente, o árbitro deu cartão amarelo, mas após revisão no VAR, expulsou o volante do Remo e ouviu gritos de "ladrão" no estádio.
Com a superioridade numérica, o Palmeiras passou a pressionar mais, porém foi o Remo que teve boa chance. Em bola lançada ao ataque, Jajá dominou entre os zagueiros e bateu comm curva, levando perigo para Carlos Miguel.
Nos acréscimos, o Palmeiras aumentou a pressão e até balançou as redes com Bruno Fuchs, mas o gol foi anulado após revisão no VAR. Em cobrança de escanteio, Flaco López disputou pelo alto e bateu com o braço na bola antes do zagueiro mandar para o gol.
REMO
Marcelo Rangel; Marcelinho (Pavani), Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison (Picco), Zé Ricardo, Patrick (Diego Hernández) e Yago Pikachu (Matheus Alexandre); Jajá e Alef Manga (Gabriel Poveda). Técnico: Léo Condé.
PALMEIRAS
Carlos Miguel; Giay (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Murilo e Jefté (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan (Mauricio) e Jhon Arias (Paulinho); Ramón Sosa e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Local: Mangueirão, em Belém (PA)
Árbitro: Rodrigo Rafael Klein (RS)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Rafael Traci (SC)
Gols: Alef Manga (1'/1ºT) (REM); Ramón Sosa (23'/1ºT) (PAL)
Cartões amarelos: Marcelo Rangel (REM); Jefté e Allan (PAL)
Cartão vermelho: Zé Ricardo (REM)