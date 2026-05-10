SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em jogo animado , com confusão e gol contra, o Corinthians bateu o São Paulo por 3 a 2 na tarde deste domingo (10) na Neo Química Arena.
Jogando em casa, o Corinthians começou pressionando bastante, deixando ao São Paulo apenas os contra-ataques.
Aos 16 minutos do primeiro tempo, Garro cobrou escanteio na primeira trave e Raniele marcou de cabeça.
Aos 40 minutos do primeiro tempo, em uma saída de bola, o Corinthians presenteou o São Paulo. Ranielle bobeou ao receber a bola de Hugo Souza e foi desarmado por Bobadilla, que tocou para Luciano fazer o gol de empate.
A partir daí o jogo ficou paralisado por 13 minutos após. Ao comemorar com Luciano junto ao escanteio, Callieri foi atingido na mão por um objeto atirado pela torcida e se jogou no gramado com a mão na cabeça. Matheus Bidu tentou levantar o jogador e começou uma confusão entre os jogadores.
Sabino e Calleri, pelo São Paulo, e Gabriel Paulista e Matheus Bidu, pelo Corintians, levaram cartão amarelo pela confusão.
Depois, o árbrito de vídeo e jogadores do Corinthians pediram ao juiz Anderson Daronco que usasse o VAR para analisar como o são-paulino Bobadilha comemorou o gol, alegando que teria sido de uma forma obscena. Daronco foi ao VAR e não puniu o jogador, dizendo que ele não tocou seu órgão sexual ao festejar o gol.
O Corinthians voltou bem mais agressivo no segundo tempo, tirando os espaços do tricolor.
Aos 6 minutos, em ótima jogada pela direita, Matheuzinho driblou o defensor são-paulino dentro da área e com um chute fortíssimo fez um lindo gol.
Cinco minutos depois, Garro avançou pela esquerda e tocou para Bidon, que vinha livre pelo meio e teve tempo de dominar a bola e chutar no canto direito do goleiro Rafael.
Aos 43 minutos, em uma cobrança de escanteio, Mateuzinho fez gol contra ao tentar tirar a bola.
Com a vitória, o Corinthians foi aos 18 pontos e ficou na 16ª posição na tabela. O São Paulo manteve os 24 pontos e a quarta posição.
A partida Vasco e Athletico-PR, iniciada às 20h30, poderia mudar essas colocações. Após o clássico paulistano, o Vasco ficou um ponto atrás do Corinthians e o Athletico-PR um ponto atrás do São Paulo.
O Corinthians provavelmente será punido pelo comportamento da torcida. Três torcedores foram identificados por atirar objetos no gramado.