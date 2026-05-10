RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo dominou e venceu o Grêmio, por 1 a 0, neste domingo (10), em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O gol do Flamengo foi de Carrascal, trazendo alívio ao time na etapa final, depois de muitas chances desperdiçadas no primeiro tempo.

O resultado na Arena do Grêmio deixa o Flamengo mais perto do Palmeiras na briga pela liderança do Brasileirão.

O clube carioca chegou a 30 pontos, enquanto o Palmeiras tem 34. O time de Leonardo Jardim tem um jogo a menos, e o confronto direto entre eles será dia 23, no Maracanã.

Para o Grêmio, a derrota confirmou a entrada na zona de rebaixamento, já que o Corinthians venceu o São Paulo na rodada. O time gaúcho está com 17 pontos.

Apesar de vencer, o Flamengo ganhou dor de cabeça para a próxima rodada, já que Jorginho e Evertton Araújo estão suspensos.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Bahia, às 16h, domingo. No mesmo dia, mas às 19h, o Flamengo encara o Athletico, também fora de casa.

CHANCES E SUSTOS

O Flamengo, em geral, foi melhor que o Grêmio no primeiro tempo. Mas isso não quer dizer que tenha escapado sem perrengues.

O que deu certo para o time de Leonardo Jardim foi o volume de jogo, especialmente nos primeiros 25 minutos. O Flamengo conseguiu uma enxurrada de finalizações, mas não conseguiu o gol.

Plata, por exemplo, acertou o travessão. Carrascal, a trave. O goleiro Weverton trabalhou bastante também, especialmente em chute perigosíssimo de Samuel Lino.

O Grêmio passou momentos de dificuldade para proteger a entrada da área, o que propiciou duas finalizações de Evertton Araújo. Mas ele mandou por cima.

A contrapartida do time da casa foram algumas descidas do Grêmio com Caio Paulista, Amuzu e Gabriel Mec.

Rossi também deu um susto na torcida do Flamengo. Na saída de bola com os pés, acabou se atrapalhando, chutou a si mesmo e mal conseguiu dar um toque para frente. O Grêmio recuperou a posse com o goleiro ainda fora da meta, mas Léo Pereira cobriu a trapalhada, tirando o chute gremista em cima da linha.

Os momentos de desorganização defensiva do Flamengo resultaram também em dois amarelos para os volantes Jorginho e Evertton Araújo. Ambos estão suspensos para o duelo com o Athletico.

INSISTÊNCIA DÁ RESULTADO

O Flamengo continuou no modo engatilhado para atacar. Jorginho foi o grande maestro do time, dando o tom da paciência para achar espaços na retraída defesa gremista.

Mas o gol do Flamengo só saiu depois das primeiras alterações -forçadas- feitas por Leonardo Jardim.

Emerson Royal entrou no lugar de Ayrton Lucas, com incômodo no joelho, e Varela virou lateral-esquerdo. Ao mesmo tempo, Luiz Araújo substituiu Plata.

Construindo com linhas bem adiantadas, o Flamengo encontrou o gol. Léo Ortiz achou ótimo passe perto da linha de fundo para Royal, que escorou para o centro da área. Carrascal apareceu livre e tirou o zero do placar.

Para Carrascal, o gol pode abrir uma nova fase, já que recentemente ele desfalcou o time por indisciplina: engatou suspensões no STJD por causa de dois cartões vermelhos no ano.

O Grêmio estava nas cordas. O Flamengo conseguiu controlar muito bem as tentativas esporádicas do time da casa, mesmo depois de Luís Castro abandonar a formação com três zagueiros.

O Flamenfo teve oportunidades para ampliar, mas o placar ficou magro. Suficiente. Mais um passo dado pelo time carioca para reduzir a distância em relação ao Palmeiras.

GRÊMIO

Weverton, Pavón (Braithwaite), Gustavo Martins, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Leonel Pérez (Tiaguinho), Noriega e Gabriel Mec; Amuzu (Enamorado) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

FLAMENGO

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Emerson Royal); Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (De La Cruz); Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Davi Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

Cartões amarelos: Pavón (GRE); Jorginho, Evertton Araújo, Pedro (FLA)

Gols: Carrascal, 23'/2ºT (1-0)