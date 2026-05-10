SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (10), no último jogo da 15ª rodada do Brasileirão. A bola rolou em São Januário.

Thiago Mendes anotou o gol do time carioca. Puma Rodríguez garantiu a assistência.

O Vasco agora soma 20 pontos ocupando a 8ª posição na tabela. O Athletico, com 23 pontos, é o 5º.

No meio da semana, as equipes fazem jogo decisivo pela Copa do Brasil. O Vasco encara o Paysandu e o Athletico encontra o Atlético-GO.

COMO FOI O JOGO

O jogo começou quente com finalização perigosa de Spinelli no primeiro ataque do jogo, quando o argentino cabeceou em direção ao chão e Santos agarrou. Houve reclamação de que a bola teria entrado, mas o goleiro pegou na linha. No ataque seguinte, Cuesta escorou após cobrança de escanteio mas acertou a trave.

O tempo fechou com um desentendimento entre Portilla e Thiago Mendes no gramado, e Raphael Claus controlou com um amarelo para cada. A equipe paranaense reagiu e João Cruz disparou um chute cruzado de dentro da área, obrigando Léo Jardim a fazer boa defesa.

Melhor na partida, o time mandante chegou ao gol em uma boa jogada perfurando a defesa adversária. Thiago Mendes entrou na área em velocidade e finalizou bem para abrir o placar em São Januário.

O segundo tempo voltou equilibrado e quase teve gol de empate aos 9 minutos. Luiz Gustavo apareceu de surpresa na meia-lua e chutou rasteiro carimbando a trave esquerda de Léo Jardim.

VASCO

Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton (Lucas Freitas), Hugo Moura, Thiago Mendes, Rojas (Tchê Tchê), Adson (Nuno Moreira), Andrés Gomez (Ramón Rique), Spinelli (Brenner). Técnico: Renato Gaúcho.

ATHLETICO-PR

Santos, Terán (Léo Derik), Aguirre, Arthur Dias, Gilberto, Portilla, Luiz Gustavo (Felipinho), João Cruz (Zapelli), Mendoza, Bruninho (Felipe Chiqueti), Renan Peixoto (Isaac). Técnico: Odair Hellmann

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simons Manis e Nailton Junior de Sousa Oliveira

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Thiago Mendes, Johan Rojas, Robert Renan, Andrés Gomez (VAS); Portilla (CAP)

Gol: Thiago Mendes (36'/1ºT)