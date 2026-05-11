SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante o recente Congresso da Fifa (Federação Internacional de Futebol), o chefe da entidade, Gianni Infantino, deixou claro que, mesmo com a Copa do Mundo às portas, aspectos de dentro das quatro linhas não estão em primeiro plano.

Em busca de nova eleição para permanecer no cargo até 2031, o dirigente suíço-italiano abriu seu discurso diante das mais de 200 associações-membros presentes tratando de uma questão espinhosa. Suas primeiras palavras não foram sobre o craque Messi ou a tentativa da Argentina de defender seu título, mas para reafirmar a participação na competição da seleção iraniana -apenas a 21ª do ranking.

"Permitam-me começar confirmando, logo de início, que, evidentemente, o Irã participará da Copa do Mundo da Fifa de 2026", disse Infantino. "E, é claro, o Irã jogará nos Estados Unidos da América."

Faltando um mês para o primeiro duelo da Copa, entre México e África do Sul, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, aspectos extracampo vêm assumindo o protagonismo do noticiário relacionado ao torneio.

As próprias incertezas em torno da participação da seleção do Irã, os temores em relação à atuação do ICE (a polícia de imigração norte-americana) nos arredores dos estádios e as ondas de violência do narcotráfico em cidades mexicanas dividem as atenções com as queixas enfurecidas dos torcedores por causa dos preços dos ingressos e das tarifas dos meios de transporte até os estádios.

Ele próprio alvo de uma série de questionamentos pela proximidade com Donald Trump, a quem concedeu o Prêmio da Paz da Fifa, Gianni Infantino diz que tudo corre conforme o esperado e está sob controle.

Segundo o dirigente, os preços dos ingressos -considerados "exorbitantes" por alguns torcedores- nada mais são do que o reflexo da altíssima demanda. A Fifa diz ter recebido 500 milhões de solicitações de todo o mundo.

Infantino citou como uma das causas para as cotações em alta o mercado de revenda, autorizado em plataforma da própria entidade, em que não há limite para os valores cobrados.

"Se algumas pessoas colocam ingressos para a final em um mercado de revenda por US$ 2 milhões [R$ 9,8 milhões], isso não significa que o ingresso custe US$ 2 milhões", disse o chefe da Fifa

"E isso não significa que alguém vá comprar esses ingressos. Na verdade, se alguém comprar um ingresso por US$ 2 milhões, eu mesmo levarei um cachorro-quente e uma Coca-Cola para garantir que essa pessoa tenha uma ótima experiência."

O dirigente também correu em apoio à presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, para confirmar as partidas previstas para Guadalajara, capital do estado de Jalisco. A região teve uma onda de violência, provocada pela morte de um poderoso narcotraficante pela polícia.

O estádio de Guadalajara receberá quatro jogos da fase de grupos, incluindo o duelo entre os campeões mundiais Uruguai e Espanha, no dia 26 de junho.

Sob ataque dos Estados Unidos e de Israel desde o fim de fevereiro, o Irã teve sua solicitação para jogar no México negada pela Fifa e viu sua participação questionada inúmeras vezes. Houve declarações desencontradas, idas e vindas do presidente americano, de Infantino e dos próprios dirigentes iranianos.

A seleção asiática faz parte do Grupo G, com um jogo marcado para Seattle e dois para os arredores de Los Angeles.

À frente de uma política migratória contestada que tem gerado alertas de ONGs sobre o risco de deportações durante o Mundial, Donald Trump chegou a dizer em abril que o Irã não deveria participar por sua "própria vida e segurança", recuando pouco depois.

"Bem, se Gianni disse isso, tudo bem para mim", afirmou Trump, após as declarações do presidente da Fifa confirmando a participação iraniana.

O Irã cancelou a participação no Congresso da Fifa, queixando-se do tratamento recebido da imigração canadense no aeroporto de Toronto.

O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, é um ex-membro da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, o braço armado e ideológico da República Islâmica, considerado um grupo terrorista pelos governos do Canadá e dos Estados Unidos.

No último sábado (9), a federação publicou um texto no qual confirmava a participação de sua seleção na Copa, desde que atendida uma série de exigências. Uma delas é a liberação de entrada de dirigentes ligados à Guarda. A lista de demandas inclui respeito à bandeira e ao hino iranianos e segurança reforçada em aeroportos, hotéis e rotas até os estádios.

LESÕES MARCAM RETA FINAL DE PREPARAÇÃO

No campo esportivo, as seleções fazem os últimos ajustes antes da reta final de preparação para a Copa do Mundo, muitas delas tendo de lidar com lesões de nomes importantes em seus elencos.

A seleção mexicana foi a primeira a iniciar o período de concentração para o torneio, na quarta-feira (6), para jogadores que atuam na liga local, sem poder contar com o goleiro Luis Ángel Malagón. O atleta do América rompeu o tendão de Aquiles em duelo com o Philadelphia pela Champions League da Concacaf.

Ao menos 15 jogadores já tiveram lesões recentes que devem impedi-los de defender suas respectivas seleções durante o torneio.

O atacante francês Hugo Ekitiké e o meia holandês Xavi Simons estão entre as principais ausências já confirmadas, enquanto o jovem talento Lamine Yamal é um dos que correm contra o tempo para tentar se recuperar de uma lesão e defender a Espanha.

A seleção brasileira já sofreu duas baixas importantes, Rodrygo e Éder Militão, velhos conhecidos do técnico Carlo Ancelotti, e ainda pode perder Estêvão, que tenta se recuperar de uma grave lesão muscular.

A lista de 26 nomes do Brasil será anunciada pela comissão técnica no dia 18 de maio.