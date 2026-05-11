(UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, envia nesta segunda-feira (11) para a Fifa (Federação Internacional de Futebol) uma lista com 55 nomes que deve incluir Neymar, Estêvão e até mesmo do zagueiro Thiago Silva, que não foi chamado pelo italiano até agora.

Quem não estiver nesse documento, que não será divulgado nem mesmo aos jogadores envolvidos, estará fora do grupo dos 26 atletas que disputarão a Copa do Mundo de 2026. A lista final será anunciada em 18 de maio.

Por se tratar de uma convocação com 29 nomes que serão descartados para o Mundial, o ofício enviado para a Fifa precisa contemplar possíveis alterações, seja por questões técnicas ou por lesão, caso de Estêvão.

O atacante do Chelsea era nome certo do torneio, mas se recupera de uma lesão na coxa direita e corre contra o tempo para se recuperar.

Já casos como os de Neymar e Thiago Silva entram na categoria de opção do treinador.

Sem vestir a camisa da seleção desde outubro de 2023, Neymar foi preterido por Ancelotti nas últimas convocações, mas segue sob observação, assim como Thiago Silva, que não joga pelo Brasil desde a Copa do Mundo de 2022.

O zagueiro de 41 anos foi jogador de Carlo Ancelotti em 2012 no PSG e desde então tem bom relacionamento com o italiano. Por isso, diante dos vários problemas defensivos e da lesão de Eder Militão, ele não está descartado.

A lista de 55 nomes não será divulgada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e Fifa. Pelo protocolo da entidade máxima do futebol, os clubes precisam ser comunicados das escolhas de Ancelotti somente após a lista final, quando haverá a definição dos 26 atletas.

Apesar do mistério para o dia 18 de maio, quando Ancelotti divulgará a lista final, restam poucas dúvidas para a definição do grupo.

A maior preocupação do treinador neste momento é a parte física. A um mês do início da competição, ele já perdeu Eder Militão e Rodrygo por lesão e aguarda com pessimismo a situação de Estêvão.

Desde que retornou ao Brasil no fim de abril, Ancelotti tem feito reuniões diárias com a comissão técnica para avaliar o desempenho físico e técnico dos atletas.

Além dos auxiliares e dos analistas de desempenho, os encontros contam com o coordenador executivo geral Rodrigo Caetano e o coordenador técnico Juan.

O último encontro entre eles acontece nesta segunda-feira na CBF para a discussão final e envio dos 55 nomes que estarão aptos a defender o Brasil na Copa do Mundo.

PREPARAÇÃO PARA A COPA

Os convocados por Ancelotti se apresentam a partir do próximo dia 25, na Granja Comary, em Teresópolis, para o início dos treinos.

No dia 31, a seleção faz no Maracanã, contra o Panamá, o jogo de despedida do país. O embarque para os Estados Unidos ocorre após o amistoso.

O time faz mais um amistoso antes da Copa: enfrenta o Egito, em 6 de junho, em Cleveland. Uma semana depois, estreia no Mundial contra o Marrocos, em Nova Jersey.