RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Carrascal não fazia um jogo pelo Brasileirão há quase um mês. A última aparição tinha sido marcante, mas de um jeito negativo: um carrinho por trás, cartão vermelho direto e sufoco na reta final da vitória sobre o Fluminense.

Mas o jogo contra o Grêmio trouxe o Carrascal que o Flamengo quer e, diante dos desfalques, precisa muito. Foi dele o gol da vitória, em finalização de primeira, após assistência de Royal.

Sem Arrascaeta e Paquetá, é ele o meia disponível para trazer criatividade ao time de Leonardo Jardim, em um setor organizado de trás por Jorginho.

Carrascal passou esse tempo fora pelo Brasileirão porque o STJD aplicou dois jogos de suspensão pelo carrinho diante do Fluminense. E, pela circunstâncias do julgamentos, o gancho ficou encavalado com outros dois jogos fora pela expulsão na Supercopa, contra o Corinthians.

Os quatro jogos foram pagos (três no Brasileirão e um na Copa do Brasil). Na fase sem Arrascaeta, o cartão de (re)visita poderia ser dado justamente na Colômbia, país natal do meia, na Libertadores.

O caos em Medellín resultou na suspensão do jogo logo nos primeiros minutos. Conta o Estudiantes, na rodada anterior, quando Arrascaeta fraturou a clavícula, Carrascal já tinha sido acionado para a função de camisa 10. Fez um jogo discreto.

Carrascal tinha sido usado na temporada mais como jogador de lado de campo, o que muda o papel dele nesse Flamengo que busca ser intenso.

Como meia/segundo atacante, precisa combinar jogadas com Pedro e ser mais presente na conclusão de jogadas.

Contra o Vitória, pela Copa do Brasil, a tendência é que Carrascal seja titular mais uma vez. O Flamengo não tem tanta margem para erro, já que a vantagem no jogo de ida foi apenas um gol de diferença.

No Brasileirão, que tem perseguição rubro-negra ao Palmeiras, Carrascal será fundamental em um meio-campo que estará muito desfalcado na próxima rodada, contra o Athletico. Jorginho e Evertton Araújo estão suspensos, e De La Cruz não joga no sintético.