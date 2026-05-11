(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras voltou de Belém, após o empate por 1 a 1 contra o Remo pelo Brasileirão, com quatro questões a serem resolvidas na bagagem.

O ponto. O Palmeiras seguiu com problemas de efetividade e só conquistou um ponto contra o vice-lanterna do Brasileiro. O Alviverde finalizou 18 vezes contra o Remo, sendo cinco no gol, mas balançou a rede apenas uma vez. O desempenho veio após um período maior (quatro dias) de descanso ? recentemente, a comissão técnica se incomodou de pouco tempo de preparação entre os duelos.

O alerta. O empate não planejado no Pará também deixa um alerta aceso na liderança do Verdão. O time de Abel Ferreira viu o vice-líder Flamengo diminuir a distância para 4 pontos. O Rubro-Negro, contudo, ainda tem uma partida a menos que o Alviverde, e as equipes farão um confronto direto daqui a duas semanas.

A queixa. A aproximação do Flamengo, no entanto, ficou em segundo plano devido à forte reclamação do Palmeiras contra a arbitragem. Nos acréscimos da partida, Bruno Fuchs marcou o gol que daria a vitória para o Palmeiras. O tento, todavia, foi anulado após o árbitro Rafael Klein revisar no VAR e marcar toque de mão de Flaco López. O fato gerou críticas por parte do diretor Anderson Barros, que abriu a entrevista coletiva da noite.

O desfalque. Para fechar as questões após o jogo deste domingo (10), Abel Ferreira terá que lidar com um desfalque certo para a próxima rodada: Allan. O jogador levou o terceiro amarelo diante do Remo e não estará disponível para o confronto contra o Cruzeiro ? Mauricio aparece como o principal candidato à vaga.

ABEL VOLTA NA HORA CERTA

O jogo deste domingo (10) também foi o último que Abel Ferreira teve que cumprir de suspensão no Campeonato Brasileiro. O técnico tinha pegado 7 partidas gancho devido às expulsões contra Fluminense e São Paulo.

Com o português de volta à beira do campo, o Verdão terá sequência importante nos torneios que disputa. Primeiro, fará o jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (13), contra o Jacuipense ? a ida terminou em 3 a 0 para o Alviverde.

O time paulista também enfrentará Cruzeiro, Flamengo e Chapecoense no Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo. Entre os jogos, o Palmeiras ainda pega Cerro Porteño e Junior Barranquilla pela Libertadores, em que lidera o grupo F com 8 pontos, mas ainda não tem classificação garantida.

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