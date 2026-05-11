SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina divulgou nesta segunda-feira (11) a pré-lista oficial com 55 jogadores para a Copa do Mundo de 2026.
Flaco López e Giay, do Palmeiras, são os únicos integrantes que atuam no futebol brasileiro. A lista final da seleção contará com 26 nomes.
Lionel Messi também consta na pré-lista, mesmo com Scaloni mantendo mistério sobre a presença do camisa 10 na lista final. Em março, o treinador afirmou que "Se Messi decide vir à Copa do Mundo, que aproveite, não vou me cansar de dizer isso. Logicamente, sabemos que ele compete". Já o jogador do Inter Miami ainda não deixou claro se jogará ou não a Copa.
Mesmo punido, Prestianni está na relação. O atacante do Benfica perderá dois jogos do Mundial ?caso esteja na lista final? após a Fifa aceitar o pedido de extensão mundial da pena por discriminação contra Vini Jr, do Real Madrid, em jogo pela Liga dos Campeões.
VEJA A PRÉ-LISTA
Emiliano Martínez - Aston Villa
Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
Juan Musso - Atlético de Madri
Walter Benítez - Crystal Palace
Facundo Cambeses - Racing Club
Santiago Beltran - River Plate
Agustín Giay - Palmeiras
Gonzalo Montiel - River Plate
Nahuel Molina - Atlético de Madri
Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
Lucas Martinez Quarta - River Plate
Marcos Senesi - Bournemounth
Lisandro Martínez - Manchester United
Nicolás Otamendi - Benfica
Germán Pezzella - River Plate
Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
Cristian Romero - Tottenhman
Lautaro di Lollo - Boca Juniors
Zaid Romero - Getafe
Facundo Medina - Olympique de Marsella
Marcos Acuña - River Plate
Nicolás Tagliafico - Lyon
Gabriel Rojas - Racing Club
Máximo Perrone - Como 1907
Leandro Paredes - Boca Juniors
Guido Rodríguez - Valencia
Aníbal Moreno - River Plate
Milton Delgado - Boca Juniors
Alan Varela - Porto
Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
Rodrigo de Paul - Inter de Miami
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
Enzo Fernández - Chelsea
Alexis Mac Allister - Liverpool
Giovani Lo Celso - Real Betis
Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
Emiliano Buendia - Aston Villa
Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo
Lionel Messi - Inter de Miami
Nicolás Paz - Como 1907
Franco Mastantuono - Real Madrid
Thiago Almada - Atlético de Madri
Tomás Aranda - Boca Juniors
Nicolás González - Atlético de Madri
Alejandro Garnacho - Chelsea
Giuliano Simeone - Atlético de Madri
Matías Soulé - Roma
Claudio Echeverri - Girona
Gianluca Prestianni - Benfica
Santiago Castro - Bologna
Lautaro Martínez - Inter de Milão
José Manuel López - Palmeiras
Julián Álvarez - Atlético de Madri
Mateo Pellegrino - Parma