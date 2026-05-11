SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina divulgou nesta segunda-feira (11) a pré-lista oficial com 55 jogadores para a Copa do Mundo de 2026.

Flaco López e Giay, do Palmeiras, são os únicos integrantes que atuam no futebol brasileiro. A lista final da seleção contará com 26 nomes.

Lionel Messi também consta na pré-lista, mesmo com Scaloni mantendo mistério sobre a presença do camisa 10 na lista final. Em março, o treinador afirmou que "Se Messi decide vir à Copa do Mundo, que aproveite, não vou me cansar de dizer isso. Logicamente, sabemos que ele compete". Já o jogador do Inter Miami ainda não deixou claro se jogará ou não a Copa.

Mesmo punido, Prestianni está na relação. O atacante do Benfica perderá dois jogos do Mundial ?caso esteja na lista final? após a Fifa aceitar o pedido de extensão mundial da pena por discriminação contra Vini Jr, do Real Madrid, em jogo pela Liga dos Campeões.

VEJA A PRÉ-LISTA

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madri

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltran - River Plate

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madri

Nicolás Capaldo - Hamburgo SV

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martinez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemounth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian Romero - Tottenhman

Lautaro di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Lyon

Gabriel Rojas - Racing Club

Máximo Perrone - Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo de Paul - Inter de Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo

Lionel Messi - Inter de Miami

Nicolás Paz - Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madri

Tomás Aranda - Boca Juniors

Nicolás González - Atlético de Madri

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madri

Matías Soulé - Roma

Claudio Echeverri - Girona

Gianluca Prestianni - Benfica

Santiago Castro - Bologna

Lautaro Martínez - Inter de Milão

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madri

Mateo Pellegrino - Parma