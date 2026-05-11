O Uberabinha empatou em 1 a 1 com o São João del-Rei na manhã deste domingo (10), no Complexo Esportivo Bonfim, em São João del-Rei, pela sequência do Campeonato Mineiro Sub-20. O resultado mantém a equipe de Juiz de Fora sem vitórias na competição e na última colocação geral e do Grupo B, agora com um ponto conquistado. O gol do Uberabinha foi marcado por Gabe, aos 47 minutos do primeiro tempo. Já o empate da equipe da casa saiu aos 27 minutos da etapa final, com Vitinho.

Após a partida, o técnico Diego Cardoso avaliou que o resultado teve gosto amargo pelo desempenho apresentado pela equipe durante o jogo. “Os três pontos estavam na nossa mão, deixamos escapar, mas iniciamos uma caminhada para a classificação. Tem muita positividade nisso e é o que vamos buscar daqui para frente”, afirmou.

Segundo o treinador, o Uberabinha conseguiu controlar boa parte do confronto e criou oportunidades para ampliar o placar antes de sofrer o empate. “Iniciamos o primeiro tempo predominando o jogo e tivemos a felicidade de fazer o gol no fim da etapa. Voltamos sabendo que não tinha nada ganho, porque o São João sairia pressionando dentro de casa”, explicou.

Diego também lamentou uma chance desperdiçada no segundo tempo, que poderia ter definido a partida a favor da equipe juiz-forana. “Se aquela bola entra, os três pontos vinham para Juiz de Fora, mas, mais uma vez, logo após alterações, levamos o gol. É um fator que vamos trabalhar muito”, disse.

O treinador destacou ainda que vê evolução no desempenho da equipe após o período de preparação e acredita que o time pode reagir na competição. “Merecíamos os três pontos. Tivemos uma equipe compacta, conseguimos trabalhar melhor a posse e encontrar espaços entre linhas. O ponto de alerta agora é a queda de produção no segundo tempo”, analisou.

Diego Cardoso também comentou sobre a dificuldade da equipe em atuar no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio sem conseguir realizar treinamentos no local antes das partidas. Segundo ele, isso impacta diretamente no rendimento dentro de casa. “Estamos jogando muito melhor fora do que em casa por não treinarmos no estádio. Pedimos a possibilidade de ao menos fazer um treino antes dos jogos para os atletas se habituarem ao campo”, declarou.

O próximo compromisso do Uberabinha será no domingo (24), às 9h, contra o Inter de Minas, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora.

Tags:

20 | B | Data | De | Esporte | Mineiro | sport