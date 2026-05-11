SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Responsável por eliminar a Itália nas Eliminitórias para a Copa do Mundo, a Bósnia e Herzegovina anunciou nesta segunda-feira (11) a lista de 26 convocados para a disputa do Mundial que acontece entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
A seleção europeia é a primeira das 48 equipes classificadas a divulgar a relação de convocados. A Bósnia faz parte do grupo B, ao lado do coanfitrião Canadá, do Qatar e da Suíça.
A seleção brasileira deve anunciar a lista de convocados no dia 18 de maio.
BÓSNIA E HERZEGOVINA
Goleiros: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka) e Osman Hadzikic (Slaven Belupo).
Defensores: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria) e Nidal Celik (Lens).
Meio-campistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruhe), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brøndby), Amar Memic (Viktoria Plzen) e Armin Gigovic (Young Boys).
Atacantes: Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) e Edin Dzeko (Schalke 04).