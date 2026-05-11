SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tite pediu desculpas aos torcedores do Corinthians após recusar propostas do clube nos últimos anos. O técnico também revelou chateação com o Flamengo, que treinou entre 2023 e 2024.

Ídolo do Corinthians, Tite teve mais de uma oportunidade de retornar ao clube após a Copa do Mundo de 2022. "Na segunda vez, se eu tivesse que voltar no tempo, eu aceitaria o convite do Corinthians", revelou Tite, em entrevista ao ge.

No primeiro contato com o Corinthians, o ex-técnico da seleção brasileira estava negociando com o West Ham, da Inglaterra. As conversas travaram, e Tite acabou fechando com o Flamengo. "Eu não tinha ideia de ir para o Flamengo, tanto é que na mesma data ou em dias diferentes o Corinthians tinha contratado o Mano, e o Sampaoli continuava no Flamengo, não tinha uma coisa ligada à outra, porque eu não queria trabalhar naquele ano", afirmou.

E aí o que eu tenho que publicamente dizer é: desculpa, Corinthians. Eu errei. É assim, por uma questão afetiva, um clube que também na saída, no retorno? Se a gente pudesse rebobinar (faz som de fita rebobinando), volta: eu teria ido para o Corinthians. Porque eu não queria trabalhar naquele ano. Não queria. Tite

O técnico também deu detalhes do porquê mudou de ideia. "A possibilidade de que a ida para o Flamengo ia chancelar um final de campeonato em que as competições já tinham terminado para o Flamengo, com exceção do Campeonato Brasileiro. Era a terceira vez que o Flamengo vinha atrás. Eu disse: 'quero conversar'".

Tite, entretanto, revelou uma mágoa na saída do Flamengo: não ter a possibilidade de se despedir dos funcionários e atletas. "No Flamengo eu fiquei muito chateado porque não tive a possibilidade de dar tchau para funcionário e ter uma relação humana com os atletas. Eu fui me despedir dos atletas quando nós jogamos contra um ano e meio depois. Então, isso é uma relação humana", disse.

Em 2026, Tite treinou o Cruzeiro e foi campeão mineiro, mas saiu com a torcida pegando no pé. Mesmo assim, ele só tem elogios ao clube e afirmou que o trabalho em Belo Horizonte o deixou motivado novamente.