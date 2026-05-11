SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, preso na última quinta-feira (7) após passar mais de dois meses foragido, foi transferido para o Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, no Complexo de Gericinó, em Bangu (RJ).

Bruno foi transferido para o Complexo de Gericinó. A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) informou ao UOL que o goleiro está custodiado no Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, em Bangu (RJ).

O goleiro passou por audiência de custódia no sábado (9), na zona norte do Rio. O procedimento legal foi realizado na Cadeia Pública José Frederico Marques, no bairro de Benfica.

Na audiência, o juiz manteve a prisão de Bruno e determinou transferência para "estabelecimento penal compatível" com o regime semiaberto. O goleiro teve liberdade condicional revogada em março após descumprir medidas cautelares.

Determino a transferência do preso para estabelecimento penal compatível com o determinado em sentença - semiaberto, caso não haja decisão/sentença/acórdão em outros autos fixando regime mais grave incompatível. Juiz Danilo Nunes Cronemberger Miranda, na audiência de custódia

O goleiro Bruno Fernandes foi preso na quinta-feira, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Condenado pelo assassinato da ex-namorada Eliza Samudio, ele era considerado foragido pela Justiça desde 5 de março, quando a liberdade condicional foi revogada.

Após receber informações da inteligência da PM de Minas Gerais, policiais do RJ foram até a casa onde o goleiro estava, na cidade de São Pedro da Aldeia. A informação foi confirmada ao UOL pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. São Pedro da Aldeia fica a 140 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro.

Bruno "não apresentou resistência e colaborou" no momento em que foi preso, informou a PM. Ele foi encaminhado à 125ª DP e, em seguida, à 127ª DP. De lá, foi transferido para o local onde realizou a audiência de custódia.