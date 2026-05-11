SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jake Paul diz que pode encerrar carreira no boxe após fraturar a mandíbula na derrota para Anthony Joshua.

O QUE ACONTECEU

Jake Paul afirmou que fará novos exames para avaliar a recuperação da mandíbula e decidir se segue lutando. "Vou fazer novos exames em alguns dias na mandíbula para ter uma atualização do processo de cicatrização. Vamos ver o que meus médicos dizem e se eu consigo lutar de novo. Isso (me aposentar) definitivamente é uma possibilidade", disse ao podcaster Ariel Helwani.

Influenciador disse que a dor diminuiu, mas que a evolução depende de como o osso vai se recuperar. "Está bem melhor conforme as semanas e o tempo passam. Acho que tudo depende de como o osso cicatriza. Também falta um dente aqui, e tenho quase certeza de que vou precisar de algum tipo de implante. A gente só tem que esperar e descobrir o que é mais inteligente para mim", completou.

Derrota para Joshua foi a segunda de Paul no cartel e a primeira por nocaute. O youtuber de 28 anos foi superado no sexto round, depois de sofrer três knockdowns, com interrupção do árbitro no terceiro.

LUTADOR PERDEU DENTES E FRATUROU MAXILAR

Após o combate, Paul passou por cirurgia no rosto e disse que recebeu placas de titânio na mandíbula. "A cirurgia correu bem, obrigado por todo o carinho e apoio. Duas placas de titânio de cada lado e alguns dentes removidos. Tenho de me alimentar apenas de líquidos durante sete dias", afirmou na ocasião pelas redes sociais.

Antes do procedimento, ele afirmou que pretendia voltar a lutar depois da recuperação. "Hora de descansar, recuperar as energias e voltar à categoria peso cruzador", declarou.

Em janeiro, Paul recebeu suspensão médica por tempo indeterminado. A medida, informada após contato com a Comissão Atlética da Flórida, não estabeleceu prazo para retorno e condiciona a volta aos ringues à liberação médica.