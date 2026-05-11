SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) -O Botafogo sofreu o terceiro transfer ban na Fifa nesta segunda-feira (11) e continuará impedido de contratar novos jogadores para seu elenco.
O clube já sofreu outros dois transfer bans na Fifa recentemente. Em abril, recebeu a punição por dívida com o Ludogorets, da Bulgária, pela transferência não paga do atacante Rwan Cruz.
Rwan foi contratado em fevereiro de 2025 por 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões). Atualmente, está emprestado ao próprio clube búlgaro.
Em maio, o Botafogo teve outras duas sanções da entidade por transfer ban. A primeira veio no dia 7, e a outra, nesta segunda-feira.