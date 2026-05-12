RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá corre contra o tempo, no Flamengo, em seu sonho de estar na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

A convocação para o Mundial será feita pelo técnico Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (18). Até lá, o Flamengo terá dois jogos: nesta quinta, contra o Vitória, em Salvador (BA), pelo duelo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil; e no domingo, diante do Athletico, em Curitiba (PR), pelo Campeonato Brasileiro.

O meia já realiza trabalhos no campo, mas ainda acompanhado da fisioterapia e da preparação física. Além das atividades no Ninho do Urubu, ele tem feito complementos em casa sob a supervisão de profissionais do clube, tudo para acelerar o processo de retorno.

Paquetá sofreu um edema no tendão da coxa esquerda na vitória sobre o Bahia por 2 a 0, no dia 19 de abril, ocasião em que fez um gol. Desde então, não atuou mais.

GRAMADO SINTÉTICO DO ATHLETICO PODE RETARDAR RETORNO

O UOL apurou que Paquetá, clinicamente, tem chances de ficar à disposição no fim de semana, mas como o jogo será num gramado sintético, o clube considera os riscos de retornar nestas condições. A partida acontecerá na Arena da Baixada, casa do Athletico, primeiro clube de elite do Brasil a implementar este piso, em 2016.

A tendência, por ora, é a de que Lucas Paquetá seja poupado e volte somente no gramado natural, possivelmente diante do Estudiantes, no dia 20, pela Libertadores, no Maracanã.

APRESENTAÇÃO DOS CONVOCADOS SERÁ SOMENTE DIA 27

Caso Paquetá não consiga retornar antes da convocação no dia 18, isso não significará, necessariamente, que ele estará fora da Copa do Mundo. Isso porque a apresentação dos jogadores convocados por Ancelotti só acontecerá no dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Ou seja, como o meia está perto de voltar aos gramados, a condição clínica não deverá ser um impeditivo. Porém, o jogador do Flamengo já havia ficado fora da lista na última Data Fifa e viu seus concorrentes diretos crescerem na disputa por vaga.

PAQUETÁ VINHA NUMA CRESCENTE PELO FLAMENGO

Lucas Paquetá atravessava seu melhor momento pelo Flamengo desde que retornou ao clube que o revelou. Ele somava três gols nos últimos cinco jogos até a lesão e vinha de atuações destacadas.

Com a fratura na clavícula direita de Arrascaeta, sua ausência tem sido ainda mais sentida, já que o técnico Leonardo Jardim conta apenas com Carrascal como um meia articulador. Outra opção improvisada no setor tem sido os pontas Luiz Araújo ou Plata.