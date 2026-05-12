SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem caminhado nas conversas com a BYD pelos naming rights do estádio do Morumbi.

O UOL apurou que o time aguarda uma reposta da montadora de carros chinesa para alterar o nome do Morumbis para MorumBYD. A primeira oferta do clube gira em torno de R$ 60 milhões anuais por um contrato de dez anos.

As negociações vinham sendo lideradas pelo ex-diretor de marketing Eduardo Toni, que deixou o clube há cerca de dez dias. Mesmo com a saída do executivo, a reportagem ouviu que as conversas seguem e existe otimismo em ambos os lados por avanço.

O início das tratativas entre clube e montadora chinesa foi revelado pelo UOL, em março. A aproximação ganhou força ainda na reta final da gestão Julio Casares, que tem relação próxima com o vice-presidente da BYD no Brasil, Alexandre Baldy. Ambos chegaram a almoçar juntos para discutir o projeto.

Mesmo após a renúncia de Casares, as partes ensaiaram uma reaproximação e requentaram as negociações ? às vésperas do fim do contrato com a Mondelez.

MORUMBIS DEVE PERDER O 'S'

Atualmente, o Tricolor possui contrato de naming rights com a Mondelez até dezembro deste ano. O acordo do Morumbis, assinado no fim de 2023, rende cerca de R$ 25 milhões anuais ao clube, em vínculo avaliado em aproximadamente R$ 75 milhões no total.

As conversas por uma renovação com a Mondelez esfriaram nos últimos meses. O aumento do preço do cacau impactou financeiramente a holding da Lacta, enquanto a ascensão das casas de apostas ampliou a concorrência por espaço e investimento no futebol brasileiro.

Apesar de a renovação ainda não estar descartada, internamente, como o UOL também mostrou, várias fontes na liderança do clube já admitem que o clube não deve acertar a extensão com a Mondelez.