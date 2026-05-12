SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hansi Flick confirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira (12) que renovou o seu contrato com o Barcelona até 2028, com opção de estender por mais uma temporada.

O treinador do Barcelona explicou a opção por um contrato mais curto. Segundo ele, o novo acordo é favorável para ambas as partes.

Estou muito feliz, tanto por mim quanto por dar confiança ao meu time para trabalhar por mais um ou dois anos. Muitos treinadores ficariam contentes com um contrato de três, quatro ou cinco anos, mas, neste caso, no Barça é bom limitar e eu valorizo isso. Vamos até 2028 e veremos; se tudo correr bem, vamos decidir ficar por mais um ano. O clube tem esse direito, eu também, e é um bom acordo. Hansi Flick, técnico do Barcelona

Flick afirmou que vive um momento difícil após a morte do pai no fim de semana, mas se sente no lugar certo. "Nos últimos dias ficou muito claro para mim que estou no lugar certo. Eu valorizo muito tudo o que deram a mim e à minha família, e estou pronto para a próxima temporada. Temos um grande compromisso pela frente para trabalhar mais duro, chegar ao nível máximo e ganhar títulos."

O treinador alemão voltou a citar a ambição de conquistar a Liga dos Campeões no clube culé. "Todo mundo tem esse sonho incrível de ganhar a Champions. Vamos tentar de novo e é isso que posso dizer. Sou grato por terem me dado a confiança de trabalhar aqui por muitos mais anos", completou.

O Barça vence o clássico com Real Madrid no fim de semana e conquistou novamente o Espanhol. Na Liga dos Campeões, a equipe comandada por Flick foi eliminada nas quartas de final pelo Atlético de Madrid.