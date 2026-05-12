SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção do Qatar anunciou nesta terça-feira (12) a pré-lista para a Copa do Mundo de 2026, e a relação conta com dois brasileiros naturalizados: Edmilson Júnior e Lucas Mendes.
Lucas Mendes é zagueiro e defende a seleção qatari desde o fim de 2023. Sua estreia foi em novembro daquele ano. Desde então, são 25 jogos e dois gols pelo Qatar.
Já Edmilson nasceu na Bélgica, é filho de pais brasileiros e defende o Qatar desde 2024. Ao todo, são 14 jogos e uma assistência na conta do ponta-esquerda.
A relação ainda conta com o português Pedro Miguel e com o uruguaio Sebastian Soria. Ao todo, a lista conta com 34 nomes. A relação final terá 26 jogadores.
O Qatar está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Canadá, Bósnia e Suíça. A estreia será contra os suíços, no dia 13 de junho, às 16h (de Brasília).
VEJA OS CONVOCADOS
Goleiros: Shehab Elleithy (Al-Shahania SC), Salah Zakaria (Al-Duhail SC), Meshaal Barsham (Al-Sadd SC), Mahmoud Abunada (Al-Rayyan SC)
Defensores: Boualem Khoukhi (Al-Sadd SC), Pedro Miguel (Al-Sadd), Sultan Al Brake (Al-Duhail SC), Tarek Salman (Al-Sadd SC), Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi SC), Ayoub Al-Alawi (Al-Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail SC), Rayyan Al-Ali (Al-Gharafa), Issa Laye (Al-Arabi SC), Lucas Mendes (Al-Wakrah SC), Mohammed Waad (Al-Shamal SC), Niall Mason (Qatar SC)
Meias: Ahmed Fathi (Al-Arabi SC), Jassim Gaber (Al-Rayyan SC), Assim Madibo (Al-Wakrah SC), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan SC), Karim Boudiaf (Al-Duhail SC), Mohammed Mannai (Al-Shamal SC), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)
Atacantes: Almoez Ali (Al-Duhail SC), Akram Afif (Al-Sadd SC), Tahsin Mohammed (Al-Duhail SC), Edmílson Junior (Al-Duhail SC), Ahmed Al-Janehi (Al-Gharafa), Ahmed Alaa (Al-Rayyan SC), Sebastián Soria (Qatar SC), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd SC), Mubarak Shannan (Al-Duhail SC), Mohammed Muntari (Al-Gharafa SC), Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah SC)