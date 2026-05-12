SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti fechou uma pré-lista com 55 nomes da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, com Neymar e Pedro entre os incluídos.

O QUE ACONTECEU

Ancelotti finalizou uma pré-lista com 55 jogadores para entregar à Fifa. O envio foi feito na segunda-feira (11), data limite estabelecida pela entidade.

Neymar (Santos) aparece na relação, como já era esperado dentro da CBF. Mesmo assim, isso não garante a presença na convocação final, marcada para 18 de maio.

Pedro (Flamengo) também foi incluído e entrou no radar do treinador. O técnico acompanhou o atacante no Maracanã, no clássico contra o Vasco, e ele disputa vaga com Igor Thiago e Endrick.

O atacante Estêvão ficou fora por causa de uma contusão na coxa direita. Ele se machucou em jogo do Chelsea e não deve se recuperar a tempo de disputar o Mundial.

A ausência de Estêvão abre espaço no ataque e coloca outros nomes no páreo. Rayan é citado como um dos candidatos a ocupar o setor.

COMO FUNCIONA A PRÉ-LISTA

O documento com 55 nomes é um filtro para a lista definitiva de 26 atletas. Quem ficar fora da pré-lista não poderá ser convocado para a Copa.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a Fifa (Federação Internacional de Futebol) mantêm a relação em sigilo. A pré-lista não será divulgada oficialmente nem comunicada aos jogadores envolvidos.