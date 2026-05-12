SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa finalizou a lista de regras sobre o que torcedores podem ou não levar aos estádios da Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

O documento foi finalizado recentemente e os detalhes foram publicados pelo The Athletic, braço esportivo do New York Times. A entidade havia divulgado meses atrás diretrizes vagas sobre as regras.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE

Bolsas estão permitidas, mas devem ser transparentes e feitas de plástico, vinil ou PVC. O objetivo é permitir que a segurança visualize o conteúdo sem abrir. O tamanho máximo é de 30 cm x 30 cm x 15 cm.

Carteiras e pequenas bolsas de mão são aceitas mesmo sem transparência. O limite é de 11 cm x 16,5 cm, aproximadamente o tamanho de uma mão.

Mochilas estão proibidas. A Fifa veta também almofadas de assento com bolsos, zíperes ou compartimentos.

Garrafas plásticas reutilizáveis, transparentes e de até 1 litro podem entrar, desde que vazias. A regra pode ter impacto em jogos realizados em altas temperaturas de verão.

Líquidos acima de 100 ml são proibidos. Exceções incluem leite para bebês, água esterilizada em recipientes próprios e líquidos de uso médico.

INSTRUMENTOS MUSICAIS PRECISAM DE APROVAÇÃO PRÉVIA

Instrumentos que não possam ser totalmente visualizados pela segurança ou que sejam maiores que 12 cm x 12 cm x 12 cm exigem autorização prévia. Vuvuzelas, apitos, cornetas e alto-falantes que produzam sons excessivamente altos são vetados.

A organização pode exigir que o torcedor pare de usar o instrumento. A medida vale se o som interferir nas operações do evento ou incomodar outros presentes.

Bandeiras e cartazes não podem exceder 2 metros x 1,5 metros. Materiais maiores precisam de aprovação prévia por escrito da Fifa.

Todo material deve ser apresentado na entrada para inspeção. Bandeiras com conteúdo político, ofensivo ou discriminatório são proibidas.

ITENS DE SEGURANÇA TÊM LISTA EXTENSA DE PROIBIÇÕES

Qualquer objeto que possa ser usado como arma é vetado. A lista inclui guarda-chuvas, guarda-sol, capacetes de motocicleta ou outros semelhantes.

Fogos de artifício, sinalizadores e bombas de fumaça são estritamente proibidos. A Fifa veta também isqueiros, fósforos e qualquer material que gere fumaça, calor ou chamas.

Paus de selfie, tripés e câmeras de vídeo profissionais não podem entrar. A organização proíbe ainda grandes quantidades de papel ou rolos de papel.

Cigarros e dispositivos eletrônicos podem ser levados ao estádio. O uso, porém, só é permitido em áreas externas designadas para fumantes, se disponíveis.

O QUE PODE ENTRAR SEM RESTRIÇÃO

Em geral, qualquer item que não esteja listado no documento, que contém 35 páginas, está autorizado, embora a organização possa vetar a entrada caso julgue pertinente. O mesmo vale para alimentos de diferentes tipos.

Smartphones, relógios e óculos inteligentes são permitidos. A Fifa também libera coberturas culturais ou religiosas para a cabeça e máscaras médicas.

Camisas de time, cachecóis e outros itens de vestuário são aceitos. Bolas infláveis, dardos e frisbees, porém, são proibidos.