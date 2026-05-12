(UOL/FOLHAPRESS) - O ex-zagueiro Piqué, campeão do mundo em 2010 com a seleção espanhola, acredita que a seleção brasileira será a grande decepção da Copa de 2026.

Piqué publicou um vídeo em suas redes sociais com predições para o Mundial. Entre elas, apontou que os comandados de Ancelotti devem fazer uma competição aquém da expectativa.

Para o ex-zagueiro, o Marrocos, por outro lado, deve surpreender novamente. Os marroquinos estão no Grupo C, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti.

Nas projeções de Piqué, França e Espanha farão a final, com os espanhóis se sangrando campeões. Mbappé deve ser o artilheiro da competição, que terá Lamine Yamal como craque e o mexicano 'Hormiga' Gonzalez, do México, como revelação.