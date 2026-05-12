SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, acusou os árbitros de terem roubado 18 pontos do clube na La Liga durante discurso na terça-feira (12).

Pérez criticou a arbitragem após a derrota por 2 a 0 para o Barcelona no último domingo, resultado que confirmou o título do rival catalão. O Real Madrid ficou 14 pontos atrás do Barcelona, faltando ainda três rodadas para o fim.

"Eu só ganhei sete títulos da LaLiga com o Real Madrid? Eu deveria ter ganho 14. Os outros sete títulos me roubaram", disse Pérez.

"Os árbitros nos roubaram 18 pontos na LaLiga."

Durante o discurso, Pérez também chamou a La Liga de "nossos inimigos" e voltou a criticar a mídia. Segundo ele, o desempenho do time na competição não se deve à própria equipe, mas à arbitragem.

CASO NEGREIRA

Pérez voltou a citar o caso Negreira, em que o ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros da Espanha José Maria Enríquez Negreira é acusado de ter recebido mais de 7 milhões de euros do Barcelona entre 2001 e 2018.

"O pior escândalo da história do futebol. Não consigo acreditar que ele ainda não tenha sido esclarecido.

Os mesmos árbitros da era Negreira ainda estão em atividade. Eles continuam apitando. Isso não faz sentido", falou Pérez.

Segundo o Ministério Público espanhol, o Barcelona teria pago para que as decisões dos árbitros fossem a seu favor. O clube alega que transferiu a quantia apenas por relatórios e consultoria.

"O Barça pagou pelos serviços de Negreira durante duas décadas, e esses árbitros continuam ativos também na terceira década", afirmou Pérez