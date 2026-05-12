SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al Nassr vencia até os 53 minutos do segundo tempo no clássico com o Al Hilal, mas levou um gol com uma falha bizarra do goleiro brasileiro Bento e ficou apenas no empate por 1 a 1, em casa, nesta terça-feira (12).

Com o resultado, o time de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e companhia ficou sem o título saudita. A vitória daria a taça para o Al Nassr de maneira antecipada, mas o empate ainda deixa o Al Hilal com esperanças.

Agora, a vantagem do Al-Nassr na liderança é de cinco pontos, com um jogo ainda a disputar. Já o Al Hilal está com 78 e tem dois jogos restantes. Ou seja, a diferença real pode ser de apenas dois pontos.

O gol do Al-Nassr foi do zagueiro francês Mohamed Simakan, enquanto Bento marcou contra a própria meta. O gol aconteceu no último lance da partida.

FALHA DE BENTO NO FIM 'TIROU' TÍTULO

O goleiro brasileiro, que está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a convocação da Copa do Mundo, não deu um bom sinal para o treinador nesta terça-feira.

A falha ocorreu nos acréscimos do 2º tempo. O Al Hilal cobrou lateral pela direita e cruzou direto na área. A bola estava fácil para Bento, que tentou tirar com um soco.

A bola foi para trás e acabou entrando. O lance faz com que o Al-Nassr, que estava garantindo o título, ainda precise de um empate na última rodada para levantar a taça.

LANCES IMPORTANTES

Bento salvou o Al-Nassr aos 3 minutos. Kanno fez lançamento em profundidade para Al Harbi, que saiu em disparada pela esquerda. Ao chegar na área, cruzou rasteiro para o meio. Benzema recebeu cara a cara com Bento, e o goleiro brasileiro fez ótima defesa.

CR7 desperdiça chance cara a cara. Aos 6 minutos, Brozovic conduziu a bola pela intermediária do Al-Hilal e encontrou o atacante português infiltrando pelas costas de Tambakti. No um contra um com o goleiro Bono, Cristiano tirou demais com a perna esquerda e finalizou para fora.

O Al-Hilal teve gol anulado aos 17 minutos. Malcom recebeu pela direita e passou para Milinkovic-Savic. A defesa tentou afastar, mas Salem Al-Dawsari ganhou a dividida na área, e a bola voltou para o meia sérvio. Ele cruzou para Benzema, que, sozinho na pequena área, balançou as redes. O gol, entretanto, foi anulado por impedimento de Milinkovic-Savic.

Bento saiu bem do gol e interceptou passe para Benzema, mas quase protagonizou lambança, aos 28 minutos. Na sequência, no entanto, dividiu duas vezes com jogadores diferentes do Al-Hilal. O gol ficou aberto, mas a demora para finalizar deu tempo suficiente para que o brasileiro voltasse ao gol.

O Al-Nassr saiu na frente aos 37 minutos. Brozovic cobrou escanteio da direita, Iñigo Martínez cabeceou da segunda trave para o meio da área, e a bola ficou viva na área após o bate e rebate. A sobra ficou com o zagueiro Simakan, que bateu de primeira e abriu o placar para o Al-Nassr.

O clube de Cristiano Ronaldo e companhia seguiu pressionando, mas goleiro salvou o Al Hilal. O português recebeu passe de Mané na intermediária, puxou para perna direita e soltou um forte chute. A bola tinha endereço certo e entraria no ângulo esquerdo de Bono, que saltou e se esticou todo para defender.

Com 30 segundos de 2º tempo, CR7 perdeu mais um. João Félix deu lindo passe de chaleira para Coman. O ponta francês cruzou rasteiro para Cristiano, que finalizou de primeira. A bola foi muito alta, e o português desperdiçou mais uma chance na partida.

Depois da chance no início, o jogo ficou morno. Os times até tentavam, mas não criaram chances de muito perigo.

A melhor oportunidade da segunda etapa veio apenas aos 33 minutos. Boushal adiantou bem a bola ao dominá-la pela direita e correu para a linha de fundo. A tentativa de cruzamento levou perigo, mas Bono espalmou, e ninguém do Al-Nassr conseguiu pegar o rebote.

Bento falhou no fim e 'tirou' título do Al-Nassr. Aos 53 minutos, nos acréscimos, o goleiro brasileiro tentou tirar de soco após cobrança de lateral da direita, mas a bola foi para trás e entrou em seu próprio gol.