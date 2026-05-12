(UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Cruzeiro são os times que mais possuem jogadores na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Dos 55 pré-listados, sete são do Flamengo, e cinco são do Cabuloso. Danilo, Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira, Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pedro representam o Rubro-Negro, enquanto Kaiki, Fabrício Bruno, Gerson, Matheus Pereira e Kaio Jorge são os nomes da Raposa.

Entre as equipes do Brasil também aparecem Bahia, Botafogo, Corinthians, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco. O Glorioso é quem mais se aproxima de Flamengo e Cruzeiro, com dois nomes: Vitinho e Danilo Santos. Todos os outros têm apenas um jogador cada.

Nas equipes da Europa, o Arsenal lidera, com três nomes: Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli. Chelsea e Manchester United aparecem logo depois, com dois nomes cada ? o primeiro poderia ter três jogadores caso Estêvão não estivesse lesionado.

Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool e PSG têm apenas um jogador cada. Os madridistas também poderiam ter mais representantes se não fossem as lesões de Rodrygo e Éder Militão.

Na Arábia Saudita, três times aparecem. Ibañez, Fabinho e Bento representam Al-Ahli, Al-Ittihad e Al-Nassr, respectivamente.

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VEJA OS 55 NOMES NA PRÉ-LISTA DE CARLO ANCELOTTI PARA A COPA DO MUNDO

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)

John (Nottingham Forest)

Weverton (Grêmio)

Laterais direitos

Danilo (Flamengo)

Paulo Henrique (Vasco)

Vitinho (Botafogo)

Wesley (Roma)

Laterais esquerdos

Alex Sandro (Flamengo)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Douglas Santos (Zenit)

Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Luciano Juba (Bahia)

Zagueiros

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Bremer (Juventus)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Ortiz (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Natan (Betis)

Thiago Silva (Porto)

Vitor Reis (Girona)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Palmeiras)

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo Santos (Botafogo)

Ederson (Atalanta)

Fabinho (Al-Ittihad)

Gerson (Cruzeiro)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

Antony (Betis)

Endrick (Lyon)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Igor Thiago (Brentford)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rayan (Bournemouth)

Samuel Lino (Flamengo)

Savinho (Manchester City)

Vini Jr (Real Madrid)