SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A menos de uma semana da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti disse que vê Neymar melhor fisicamente. O técnico concedeu entrevista à Reuters na sede da CBF.

Ancelotti reforçou a evolução física de Neymar nos últimos jogos. O italiano, no entanto, não revelou se vai convocá-lo para o Mundial, ressaltando que a decisão não é fácil e será 100% profissional.

Ele melhorou muito sua forma física nos últimos jogos. Ele tem jogado algumas partidas muito boas ultimamente. Sua forma física melhorou. Ele consegue manter alta intensidade em uma partida. Mas há jogos e jogos.

Ninguém me pressionou a ligar para o Neymar. Tenho total autonomia. A decisão será 100% profissional. Vou levar em conta apenas como ele está se saindo como jogador de futebol. Nada mais. Carlo Ancelotti, em entrevista à Reuters

O treinador da seleção brasileira admitiu que o elenco não será perfeito. Ancelotti disse acreditar, no entanto, que é capaz de "montar um time com menos erros do que outros teriam" em sua posição.

Neymar vive uma indefinição sobre sua participação na Copa do Mundo. O jogador, que sofreu com lesões nos últimos meses, vem engatando uma sequência de jogos com a camisa do Santos. Desde abril, são oito partidas como titular, com três gols e uma assistência.

A convocação de Carlo Ancelotti está marcada para o dia 18 de maio, às 17h, no Rio de Janeiro. A lista final terá 26 jogadores entre os 55 pré-selecionados pelo italiano nesta semana, e o nome de Neymar apareceu na pré-convocação.