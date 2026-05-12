SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid já decidiu quem será o líder da sua renovação ?pelo menos, dentro de campo. Após uma temporada sem títulos, o jogador escolhido para comandar o vestiário da equipe não será Kylian Mbappé, e sim o brasileiro Vinicius Júnior. A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo.

O QUE ACONTECEU?

Vini Jr. deverá ser nomeado capitão principal do Real Madrid. A ideia é que o atacante de 25 anos tenha um papel de liderança no novo projeto do clube, de acordo com a publicação. Nesta temporada, ele é apenas o quarto capitão, atrás de Dani Carvajal, Federico Valverde e Thibaut Courtois.

O brasileiro é visto internamente como uma figura capaz de unir o elenco. A reportagem do Mundo Deportivo destaca que alguns episódios de discussão com companheiros em campo não são motivo de preocupação em Madri.

Vini tem uma boa relação com Mbappé. Ainda resta saber, no entanto, qual será a reação do francês ao ouvir a notícia. O jornal catalão ?que geralmente é mais crítico em relação ao Real e a outros times da capital? destaca que o ex-PSG é tratado como intocável. A possibilidade de tensão entre os dois não é descartada.

O Real aposta alto na renovação com Vini. O atacante tem vínculo válido até junho de 2027, e o clube merengue pretende fechar um novo contrato o mais breve possível. Só isso explicaria a confiança da diretoria para apontá-lo como líder, afirma a publicação.

A hierarquia se mantém com ou sem José Mourinho. A cúpula do Real vê Vinicius como solução para os problemas de vestiário que desmontaram o time neste ano. A decisão independe de quem será o nome escolhido para treinar a equipe na próxima temporada.

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