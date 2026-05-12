SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A causa da morte de Brandon Clarke, jogador da NBA e ala do Memphis Grizzlies, está sendo investigada como overdose. As informações são do site TMZ.

Utensílios usados para o consumo de drogas foram encontrados na casa em que o jogador estava. Segundo o TMZ, uma autópsia ainda será realizada para determinar a causa da morte.

O Corpo de Bombeiros de Los Angeles foi chamado para uma emergência médica na segunda-feira (11). Quando os paramédicos chegaram, Clarke já estaria morto, de acordo com o site.

A morte foi confirmada pelo Memphis Grizzlies e pela Priority Sports, agência que cuidava da carreira do jogador, nesta terça-feira (12). "Era um companheiro de equipe incrível e uma pessoa ainda melhor. Seu impacto nesta organização e na cidade de Memphis nunca será esquecido", afirmou o time.

QUEM FOI BRANDON CLARKE

Clarke nasceu em Vancouver, no Canadá, e chegou à NBA em 2019. Ele foi selecionado pelo Oklahoma City Thunder na 21ª escolha do Draft daquele ano, mas foi trocado para os Grizzlies duas semanas depois.

O ala-pivô jogou sete temporadas pelo time de Memphis. Clarke teve médias de 10,2 pontos, 1,3 assistências e 5,5 rebotes por partida.

PROBLEMAS NA VIDA PESSOAL

Clarke foi preso no dia 1º de abril, em Arkansas, nos Estados Unidos. O jogador foi solto no dia seguinte, após pagamento de fiança.

Ele foi acusado de posse e tráfico de substância controlada, além de tentativa de fuga da polícia, excesso de velocidade e ultrapassagem indevida.

Clarke estava em posse de kratom, uma planta que tem sido promovida nos EUA como suplemento alternativo para aliviar dores, tosses, diarreia, ansiedade e depressão.

A substância é do Sudeste Asiático, pertence a mesma família da planta de café e é usada em chãs ou mastigada. A planta, no entanto, é proibida em alguns estados do país. Em Arkansas, onde ele foi preso, por exemplo, o kratom (Mitragyna speciosa) é ilegal.

Intoxicações por kratom, no entanto, tem acontecido nos EUA. Foram 233 mortes ligadas à planta entre 2015 e 2025.