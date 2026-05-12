SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristo Fernandez, ator que interpretou o jogador Dani Rojas na série Ted Lasso, assinou contrato profissional com o El Paso Locomotive, time da United Soccer League (USL), liga equivalente à segunda e à terceira divisões do futebol dos Estados Unidos.

Fernandez atuará como atacante, mesma posição de seu personagem. O ator de 35 anos participou das três temporadas da série, exibidas entre 2020 e 2023.

O ator jogou futebol nas categorias de base do Tecos FC, do México, mas abandonou a carreira aos 15 anos. Uma lesão interrompeu sua trajetória no clube mexicano antes da carreira profissional.

Fernandez afirmou que o sonho de jogar profissionalmente nunca o abandonou. "O futebol sempre ocupou um lugar enorme na minha vida e na minha identidade, e não importa para onde a vida me levou, o sonho de competir profissionalmente nunca deixou meu coração", disse em comunicado divulgado pelo clube.

O Locomotive de El Paso ocupa a quarta posição na Conferência Oeste. O time texano soma quatro vitórias, três derrotas e dois empates na temporada atual da USL.