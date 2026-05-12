SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Primeiro jogador da NBA a se assumir homossexual, Jason Collins morreu aos 47 anos. Ele lutava contra um câncer cerebral agressivo desde o ano passado. A informação foi confirmada pela família do jogador.

Estamos de coração partido ao compartilhar que Jason Collins, nosso amado marido, filho, irmão e tio, morreu após uma valente luta contra o Glioblastoma. Jason mudou vidas de maneiras inesperadas e foi uma inspiração para todos que o conheceram e também para aqueles que o admiravam de longe. Somos gratos pela onda de amor e orações recebida nos últimos oito meses e pelo atendimento médico excepcional que Jason recebeu de seus médicos e enfermeiros. Nossa família sentirá profundamente sua falta. Comunicado da família de Jason Collins

O QUE ACONTECEU

Collins enfrentava um câncer no cérebro. Em dezembro, ele revelou que foi diagnosticado com glioblastoma em estágio 4, um dos tipos mais letais de câncer cerebral. Collins deixa o marido, Brunson Green, os pais, Portia e Paul, e o irmão, Jarron.

O tumor era inoperável, e Collins chegou a tentar um tratamento experimental em uma clínica em Singapura. "Se só me restam 11 a 14 meses, prefiro tentar um tratamento que um dia possa ser referência para outros pacientes", disse, na época, em carta publicada pela ESPN.

Primeiro gay assumido da história da NBA. Collins anunciou que era homossexual em 2013, em uma reportagem de capa na renomada revista Sports Illustrated. Ele se tornou o primeiro atleta a se assumir nas quatro principais ligas esportivas americanas (NBA, NFL, NHL e MLB).

Collins jogou na NBA por 13 temporadas. Ele passou por seis equipes: Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards e Brooklyn Nets. No último, foi finalista da liga duas vezes, em 2002 e 2003, quando a equipe ainda estava em Nova Jersey.

Adam Silver, comissário da NBA, lamentou a morte de Collins. "Jason será lembrado não apenas por quebrar barreiras, mas também pela bondade e humanidade que definiram sua vida e tocaram tantas outras pessoas", disse, em comunicado.