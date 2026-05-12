(UOL/FOLHAPRESS) - Não foi fácil: o Inter levou o empate do Athletic duas vezes no Beira Rio ?uma delas com um homem a mais?, mas foi persistente e conseguiu, além da vitória por 3 a 2, a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Inter já havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 e avançou, portanto, com 5 a 3 no agregado. A equipe gaúcha é a primeira garantida entre os 16 melhores da competição e conhecerá o próximo adversário na competição por meio de sorteio.

No primeiro tempo, Bernabei brilhou como garçom: ele serviu Borré e Allex nos gols do Inter. Entre os dois tentos, Ian Luccas balançou as redes para os visitantes.

Na segunda etapa, o Athletic teve um jogador expulso, mas buscou o empate ?foi então que o lateral argentino do Inter voltou a aparecer. Desta vez, ele marcou o gol que deu a vitória ao time colorado.

Agora, o Inter volta as atenções para o Brasileirão. Brigando para se distanciar da zona de rebaixamento, o time colorado recebe o Vasco, no próximo sábado (16), às 18h30 (de Brasília).

O Athletic volta a campo no dia seguinte. Às 16h, a equipe recebe o Juventude, na nona rodada da Série B.

Inter: Rochet; Bruno Gomes (Alan Rodríguez), Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique (Aguirre), Villagra (Ronaldo), Vitinho (Kayky), Allex (Bruno Tabata) e Alan Patrick; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano

Athletic: Luan Polli; Douglas Pelé (João Miguel), Jhonatan, Marcelo Henrique (Max), Belezi e Zeca; Ian Luccas (Diogo Batista), Cabezas, Gustavinho (Bruninho) e Kauan Rodrigues; Gabriel Moysés Otusanya. Técnico: Alex Souza

Local: Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Lucas Casagrande

Cartões amarelos: Alan Patrick (INT)

Cartão vermelho: Cabezas (ATH)

Gols: Borré (INT), aos 20', Ian Luccas (ATH), aos 38', e Allex (INT) aos 43 minutos do 1º tempo; Ian Luccas (ATH), aos 21', e Bernabei (INT), aos 23 minutos do 2º tempo.