SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0 no Mineirão e conquistou uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os times haviam empatado em 2 a 2 o jogo de ida da quinta fase. O duelo da volta, na noite desta terça-feira (12), foi decidido com um gol de pênalti de Kaio Jorge, mas um chute na trave do Goiás quase mudou a história nos minutos finais.

A equipe mineira resolveu a partida logo no primeiro tempo. Aos 30 minutos, o árbitro Bruno Arleu foi chamado pelo VAR e viu toque de mão do zagueiro Ramon, em lance na área do Goiás. Kaio Jorge foi para a cobrança e mandou no ângulo direito, para marcar o único gol da noite.

Tadeu fez milagres e evitou um placar mais elástico no Mineirão. Os goianos seguiram vivos e tentaram levar a decisão para os pênaltis, mas perderam duas chances incríveis com Esli García. No fim de sua atuação heroica, o goleiro esmeraldino teve que deixar o gramado após choque forte com Néiser Villarreal, e o volante Machado assumiu sua posição.

Cruzeiro volta as atenções para Brasileiro e Libertadores. O time celeste tem duelo importante contra o Palmeiras, fora de casa, no sábado (16). Já pelo torneio continental, o próximo adversário é o Boca Juniors, em La Bombonera, na terça-feira (19). Na Copa do Brasil, o futuro confronto será decidido por sorteio.

COMO FOI O JOGO?

Primeira chance é do Goiás. Aos sete minutos, Nicolas recebeu por trás da zaga celeste e cruzou rasteiro. Jean Carlos chegou para completar, mas Jonathan chegou antes e tirou de calcanhar. Salvou!

Cruzeiro pressiona. Aos 16, Romero tocou na área para Kaio Jorge, que concluiu de primeira, à esquerda do gol. Aos 19, Fabricio Bruno completou de cabeça após cobrança de escanteio, e Tadeu salvou com um tapinha. Na sequência, Romero arriscou de fora da área, e o goleiro do Goiás defendeu em dois tempos. Três chances em três minutos!

Tadeu brilha no Mineirão. Aos 25, Kaiki escapou pela esquerda, arriscou pelo alto, e o paredão esmeraldino se esticou todo para desviar por cima do travessão. Após o escanteio, ele apareceu de novo: Fabrício Bruno cabeceou livre, e o goleiro fez um milagre.

Gol do Cruzeiro: 1 a 0! Bruno Arleu foi chamado pelo VAR e viu toque na mão do zagueiro Ramon na área do Goiás, após cabeceio de Fabrício Bruno. Pênalti! Kaio Jorge foi para a cobrança e jogou no ângulo direito de Kaio Jorge, que nem saiu na foto. Placar aberto aos 31 minutos.

Tadeu defende mais uma. Kauã Moraes cruzou fechado, e a bola foi em direção ao gol. O jogador esmeraldino estava esperto e conseguiu impedir o segundo do Cruzeiro.

Tadeu barra Sinisterra. 19 - Sinisterra limpa para o pé direito, arrisca, e Tadeu espalma pra fora. Mais uma grande defesa do goleiro.