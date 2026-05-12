(UOL/FOLHAPRESS) - Com dois gols no primeiro tempo, o Fluminense venceu o Operário por 2 a 1, nesta terça-feira (12), no Maracanã, e assegurou um lugar nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Os cariocas avançaram com o placar agregado de 2 a 1, já que, na ida, as equipes empataram sem gols. O adversário da próxima fase será conhecido por sorteio.

A vitória também coloca fim a um pequeno jejum de vitórias -o Fluminense não vencia há quatro jogos. No empate com o Vitória, no último fim de semana, o técnico Luís Zubeldía chegou a ser xingado pelos torcedores. Vaias foram ouvidas nesta terça-feira, mais uma vez.

O Fluminense encaminhou a classificação no primeiro tempo. Savarino, de pênalti, abriu o placar, e Lucho Acosta ampliou a vantagem antes do intervalo.

Na segunda etapa, o VAR foi protagonista, com duas intervenções. Primeiro, o Fluminense teve um pênalti, mas John Kennedy mandou no travessão; depois, Lucho Acosta foi expulso, mas o árbitro voltou atrás.

Na reta final da partida, Felipe Augusto descontou para os paranaenses. Na sequência do gol, porém, Torres foi expulso, e o bom momento dos visitantes no jogo logo foi interrompido.

Este foi o segundo de uma série de quatro jogos do Fluminense como mandante. No próximo sábado, o time recebe o São Paulo, às 19h (de Brasília), na sequência do Brasileirão.

No mesmo dia, mas às 16h, o Operário volta a entrar em campo. A equipe de Ponta Grossa recebe o Náutico-PE pela nona rodada da Série B.

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio (Serna), Savarino e John Kennedy (Castillo). Técnico: Luís Zubeldía.

OPERÁRIO

Vágner; Doka, Ceunú, Miranda e Moraes (Gabriel Feliciano); Índio (Neto Paraíba), Vinícius Diniz (Felipe Augusto), Boschilia, Berto Pereira (Pedro Vilhena), Aylon (Torres) e Pablo. Técnico: Luizinho Lopes

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: João Vitor Gobi

Cartões amarelos: Guga, Jemmes, Lucho Acosta (FLU); Aylon, Cuenú, Torres, Pedro Vilhena (OPE)

Cartão vermelho: Torres (OPE)

Gols: Savarino (FLU), aos 9', e Lucho Acosta, aos 36 minutos do 1º tempo; Felipe Augusto (OPE), aos 36 minutos do 2º tempo.