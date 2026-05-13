(UOL/FOLHAPRESS) - Motivado pelos dois gols nos últimos dois jogos, Neymar é a grande esperança do Santos para avançar na Copa do Brasil.

Nesta quarta-feira (13), o Peixe visita o Coritiba, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, precisando de uma vitória simples para garantir a vaga nas oitavas de final.

Chamar a responsabilidade para convencer o técnico Carlo Ancelotti a incluí-lo na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo, que será anunciada na segunda-feira (18), é apenas uma das missões do camisa 10.

Neymar também terá o desafio de ajudar o Santos a quebrar um incômodo tabu de três anos sem vitórias na principal competição de mata-mata do país.

INICIO DO JEJUM DE TRÊS ANOS

A última vez que o Santos venceu uma partida pela Copa do Brasil foi em abril de 2023, quando superou o Botafogo-SP por 1 a 0, na Vila Belmiro. Desde então, o histórico é marcado por empates e eliminações precoces:

2023: Eliminado nas oitavas de final pelo Bahia, nos pênaltis, após dois empates.

2024: Fora da competição após o rebaixamento no Brasileiro e a queda precoce no Paulista.

2025: Eliminado novamente nos pênaltis, na terceira fase, desta vez para o CRB, após dois novos empates.

2026: Estreou na atual edição (quinta fase) com um empate por 0 a 0 contra o Coritiba, na Vila Belmiro.

VITÓRIA E VAGA DE R$ 2 MILHÕES

Além da questão esportiva, a classificação é importantíssima para os cofres do clube.

Atravessando dificuldades financeiras e com dois meses de direitos de imagem em atraso com o elenco, o Santos espera contar com a premiação de R$ 2 milhões paga pela CBF aos clubes que avançam às oitavas de final.