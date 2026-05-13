RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O número de jogadores do Flamengo convocados para a Copa do Mundo pode superar a estimativa que o próprio clube fez.

FLAMENGO ESTIMAVA CERCA DE OITO

No dia 17 de março o UOL trouxe a informação de que a expectativa do Rubro-Negro era a de cerca de oito atletas no Mundial, com uma margem para mais ou para menos.

Porém, após o envio da pré-lista da seleção brasileira e também com os estrangeiros cotados, esse número pode ser superado, apesar de não ficar tão distante.

Isso porque, num cenário mais otimista, seriam 12 convocados, considerando os sete na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti e mais os cinco estrangeiros que deverão ser chamados.

No entanto, a tendência é a de que nem todos os brasileiros estejam na lista final, que será anunciada no próximo dia 18, o que fará diminuir a quantidade total.

Os sete rubro-negros que estão na pré-lista de Ancelotti são: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino.

Destes, Danilo já foi oficialmente confirmado pelo treinador. Além dele, Alex Sandro é outro com passaporte praticamente carimbado. Léo Pereira também tem grandes chances.

Lucas Paquetá está bem cotado, já Pedro corre por fora. Por fim, Léo Ortiz e Samuel Lino são considerados "azarões".

Entre os estrangeiros, a tendência é que os cinco estejam na Copa: Arrascaeta, De la Cruz e Varela, pelo Uruguai; Carrascal, pela Colômbia; e Plata, pelo Equador.

PAQUETÁ ESTÁ EM FASE FINAL DE RECUPERAÇÃO DE LESÃO

Lucas Paquetá sofreu um edema no tendão da coxa esquerda na vitória sobre o Bahia por 2 a 0, no dia 19 de abril, ocasião em que fez um gol. Desde então, não atuou mais.

O meia já realiza trabalhos no campo, mas ainda acompanhado da fisioterapia e da preparação física. Além das atividades no Ninho do Urubu, ele tem feito complementos em casa sob a supervisão de profissionais do clube, tudo para acelerar o processo de retorno.

O UOL apurou que Paquetá, clinicamente, tem chances de ficar à disposição no fim de semana, mas como o jogo será num gramado sintético, o clube considera os riscos de retornar nestas condições. A partida acontecerá na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), casa do Athletico-PR.

A tendência, por ora, é a de que Lucas Paquetá seja poupado e volte somente no gramado natural, possivelmente diante do Estudiantes, no dia 20, pela Libertadores, no Maracanã.

Caso Paquetá não consiga retornar antes da convocação no dia 18, isso não significará, necessariamente, que ele estará fora da Copa do Mundo. Isso porque a apresentação dos jogadores convocados por Ancelotti só acontecerá no dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

PEDRO SE RECOLOCOU NO RADAR COM BOA FASE

A boa fase de Pedro nesta temporada o recolocou no radar de Ancelotti mesmo ele ainda não tendo sido convocado pelo técnico. O italiano, porém, pretendia chamá-lo na Data Fifa de novembro, no entanto, o camisa 9 sofreu uma lesão no braço direito que o deixou longo tempo afastado.

Igor Thiago, do Brentford (ING), e João Pedro, do Chelsea (ING), estão mais cotados para sua posição, mas o rubro-negro ainda tem chances de aparecer como surpresa na lista final caso Ancelotti abra mão de um atacante mais de lado.

ORTIZ E LINO DEVEM FICAR COMO OPÇÕES EM CASO DE LESÕES

Léo Ortiz e Samuel Lino são os "azarões". A dupla só deve se tornar uma opção, de fato, na Copa do Mundo, caso a seleção brasileira tenha lesões na caminhada rumo ao Mundial.

O zagueiro esteve presente na primeira lista de Ancelotti, mas não entrou em campo contra Equador e Paraguai. Já atacante foi chamado na Data Fifa de setembro, não entrou contra o Chile, no Maracanã, e foi titular diante da Bolívia, na altitude, mas teve atuação discreta.

FLA IRÁ FATURAR COM JOGADORES NA COPA

O Flamengo irá faturar com o alto número de jogadores. Isso porque a Fifa irá pagar cerca de US$ 11 mil (R$ 53,8 mil) por dia enquanto cada atleta estiver servindo sua seleção na Copa do Mundo.

Ou seja, no pior cenário, se a eliminação acontecer ainda na fase de grupos, cada jogador convocado irá render US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão).

FLA É O CLUBE COM MAIS CONVOCADOS NO CICLO

Além de ser o clube com mais jogadores na pré-lista, o Flamengo é também o que mais teve convocados pela seleção brasileira no ciclo. No total, 10 atletas foram chamados, considerando os quatro treinadores neste período.

Danilo, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Léo Ortiz, Pedro e Samuel Lino são os que ainda defendem o Rubro-Negro e que foram chamados. Wesley, Fabrício Bruno e Gerson já saíram, mas foram convocados quando ainda estavam no Flamengo.

Já a última convocação de Lucas Paquetá foi quando ele ainda defendia o West Ham, da Inglaterra.