(UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro estreou no NBB nesta temporada e, para um novato, mostrou ser competitivo e ter condições de brigar na elite do basquete brasileiro.

Com muita história no futebol e no vôlei, o clube mineiro, que jogava em Itatiaiuçu, passou a jogar em Belo Horizonte no Ginásio Dona Salomé e se aproximou ainda mais de sua torcida. Esportivamente, o time conseguiu vaga para os playoffs, fez jogo duro contra o Minas e passou longe da zona de rebaixamento, que era o receio do time estreante.

A equipe evoluiu durante o segundo turno, conseguindo vitórias importantes fora de casa como contra o Mogi, time que está nas quartas de final. Isso foi um dos fatores que levou o treinador Thiago Perez a acreditar na classificação e ver que a presença nos playoffs era possível.

Todo time que sobe de uma segunda divisão e disputa a primeira divisão pela primeira vez, acho que o objetivo principal é não cair, e a gente estava com esse objetivo, não cair, mas ao longo da competição o time foi melhorando, as peças foram se encaixando, e a gente viu que seria possível classificar sim pro playoff.

Sabíamos que era uma meta ousada, mas pela evolução do time, pelo que a gente vinha entregando, principalmente no segundo turno, ela se tornou possível, e a gente fica muito feliz com a conquista da 14ª colocação.

A classificação permitiu ao Cruzeiro disputar um clássico regional contra o Minas nas oitavas de final e com isso, a primeira vitória contra os rivais na história do NBB, já que o Cabuloso foi derrotado nos dois jogos da fase de classificação.

O jogo 2 da série, vencido por 97 a 81 pelo Cruzeiro, é a marca de como o time se tornou competitivo durante o torneio e na busca de conseguir uma campanha ainda melhor na próxima temporada.

A gente conseguiu fazer uma série dura contra o Minas, a gente teve só o jogo 3 que não foi um jogo muito bom, o jogo 1, o jogo 2, e o jogo 4 foram bons jogos (...) Acho que mostra muito a evolução do time e que durante a competição a gente realmente se tornou um time competitivo.

Claro, numa segunda temporada a gente quer evoluir e melhorar, então para a temporada 26/27 esperamos carregar essa campanha, essa evolução e que consiga elevar o patamar do cruzeiro nessa segunda temporada.Thiago Perez

Agora, o planejamento muda. Se para esta temporada havia a preocupação com o rebaixamento, para a próxima passa a ser de manter o que foi feito e melhorar para que o time possa brigar por feitos ainda maiores.

Mesmo com mudança, ele deve levar em conta o que funcionou neste NBB e o que deu errado para funcionar como parâmetro do que a equipe quer para o campeonato.

Acho que a gente consegue ter uma noção do que a gente quer, do tipo de jogador, o estilo de jogo, quem foram os jogadores que entregaram durante essa temporada, nos jogos e principalmente no dia a dia. É bom que a gente tenha um parâmetro do que a gente quer, pode fazer diferente, o que não foi bom. Acho que essa primeira temporada serviu muito para isso, para a gente seguir numa linha de manter o que foi bom e mudar o que foi ruim.

O Cruzeiro é um time de massa e com uma grande torcida. Um dos desafios do basquete cruzeirense era, como novato, conseguir encher as arquibancadas como ocorre no futebol e no vôlei.

O torcedor comprou a ideia do projeto e até mesmo organizadas marcaram presença nas arquibancadas do Ginásio Dona Salomé, o que encantou jogadores e comissão técnica.

A torcida do Cruzeiro é sensacional, nos apoiou desde o primeiro jogo, tiveram vários jogos com ginásio cheio, muito barulho, torcida do futebol, então eles traziam bateria, acho que foi importantíssimo, principalmente nesse segundo turno, nessa reta final da competição, foi extremamente importante esse apoio, acho que sem a torcida do Cruzeiro talvez algum resultado poderia ter sido diferente

Eu tenho certeza que a gente acaba essa temporada com vários torcedores apaixonados também pelo basquete, se Deus quiser, num futuro próximo, que a gente consiga colocar o Cruzeiro no meio desse patamar do futebol, do vôlei e que a gente seja um projeto muito vencedor também.