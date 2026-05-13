SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti afirmou que a seleção brasileira tem duas vagas abertas para a Copa do Mundo e que assiste aos jogos "com medo" de novas lesões.

O treinador afirmou que "o mais difícil" é escolher os dois últimos nomes na lista de convocados para a Copa do Mundo. A declaração foi em entrevista ao The Athletic, braço esportivo do The New York Times, publicada nesta quarta-feira (13). O bate-papo, porém, aconteceu na semana passada.

"Esses [24 jogadores] são os mais fáceis. O mais difícil é descobrir os outros dois [nomes]", disse o treinador ao The Athletic.

Na última segunda-feira, a CBF enviou à Fifa a pré-lista com 55 nomes. Neymar, Gabriel Jesus e Endrick são alguns dos nomes que integram a relação, segundo apurou o UOL.

O que preocupa Ancelotti neste momento é não perder mais opções por lesão. O comandante não poderá contar com Rodrygo, Estêvão e Eder Militão, todos lesionados.

"Estou realmente assustado e [fico] realmente preocupado assistindo aos jogos", afirma.

Mesmo assim, o treinador acredita ter um grupo capaz de "competir contra qualquer um". Ancelotti afirmou ainda que a seleção brasileira não vai ao Mundial apenas para participar, mas sim para tentar levar o título.

Meu time é bom. Podemos competir contra qualquer um. Há outros times competitivos, como França, Espanha, Argentina, Inglaterra, Alemanha e Portugal. Eu acompanhei, ao longo deste ano, essas seleções. Mas não há um time perfeito. Cada um tem os seus problemas, assim como nós. Não estamos totalmente cobertos em algumas posições. O time que vencer [a Copa] não será perfeito, mas será o mais forte e capaz de superar adversidades.

Ancelotti divulgará a lista com os 26 nomes que irão à Copa na próxima segunda-feira (18). A seleção estreia daqui exatamente um mês, contra Marrocos. O Grupo C ainda conta com Haiti e Escócia.

E NEYMAR?

Ancelotti repetiu o discurso de que será a avaliação física que colocará, ou não, o camisa 10 do Santos na Copa do Mundo. O treinador reforçou que a qualidade técnica do meia-atacante não está em dúvida.

Ele é um grande talento. O que nós estamos avaliando não é se ele é capaz de prender ou soltar a bola. É se a sua condição [física] é boa

O filho de Ancelotti, e auxiliar técnico da seleção, afirmou que a condição de Neymar "está melhorando". A declaração foi ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

O meia-atacante deve entrar em campo nesta quarta-feira (13), contra o Coritiba, pela volta da 5ª Fase da Copa do Brasil. Após empate em 0 a 0 no jogo de ida, as equipes se enfrentam no Couto Pereira, às 19h30 (de Brasília).